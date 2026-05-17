A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com a desenvolvedora de jogos Gamefam, anunciou o lançamento de uma ativação estratégica por tempo limitado voltada ao ambiente digital. A Seleção Brasileira passará a integrar o Fifa Super Soccer, um dos títulos de maior sucesso dentro da plataforma Roblox.

continua após a publicidade

A iniciativa ocorre em um momento próximo da convocação de Carlo Ancelotti e permitirá que usuários utilizem o novo uniforme da Seleção para a Copa antes mesmo da estreia oficial na competição.

— O Roblox é onde a próxima geração de fãs de futebol está passando seu tempo, e a CBF precisa liderar o movimento de entretenimento nesse ambiente. A paixão pela Seleção vai muito além do campo, ela vive na música, na moda, no cinema e agora também nos games dentro do Roblox. Por meio de experiências imersivas no FIFA Super Soccer, acreditamos que nossa energia e identidade vão despertar ainda mais apoio global para a equipe rumo à Copa do Mundo — afirma Felipe Feijó, head de eSports da CBF.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Métricas de alcance e a importância do Roblox

A iniciativa da CBF se baseia nos expressivos números de engajamento do ecossistema de jogos digitais. O Fifa Super Soccer se consolidou como um dos principais canais de conexão com o público jovem, acumulando mais de 1,1 bilhão de sessões ao longo de sua história e registrando média de 1,5 milhão de acessos diários, com picos recentes de 60 mil jogadores simultâneos.

Do ponto de vista de mercado, o potencial de exposição da marca da Seleção Brasileira é amplo. O Roblox conta atualmente com uma base de 132 milhões de usuários ativos diários, que passam, em média, mais de duas horas e meia por dia dentro da plataforma.

continua após a publicidade

Detalhes da ativação

Dentro do ambiente personalizado do jogo, os usuários terão acesso a um estádio temático inspirado no Brasil, interações com o mascote Canarinho e missões por tempo limitado que desbloqueiam recompensas exclusivas, como comemorações de gol personalizadas com o escudo da confederação.

— O Brasil é uma das nações mais apaixonadas por futebol no mundo e também uma das comunidades mais engajadas do Roblox. Trazer a Seleção Brasileira Masculina para o Fifa Super Soccer cria uma forma autêntica de milhões de jovens fãs se conectarem com uma das equipes mais icônicas do esporte. Dos uniformes oficiais da Nike ao Canarinho e à experiência no estádio personalizada, essa parceria transforma a paixão pelo futebol brasileiro em algo que os jogadores podem viver diariamente — destaca Ricardo Briceno, CEO da Gamefam.

A ativação estará disponível entre os dias 15 e 22 de maio de 2026, de forma gratuita, em computadores, consoles, celulares e tablets. Após o encerramento da campanha, os uniformes da Seleção permanecerão de forma permanente no catálogo do jogo.

Vini Jr jogando pela Seleção Brasileira com o novo uniforme que será utilizado na Copa (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.