Calderano se despede na semifinal e fica com o bronze da Copa do Mundo
Brasileiro não resiste ao líder do ranking, o chinês Chuqin
- Matéria
- Mais Notícias
Hugo Calderano se despediu, na madrugada deste domingo, nas semifinais da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Atual campeão e número 3 do mundo, o brasileiro foi dominado pelo líder do ranking, o anfitrião Wang Chuqin, que ganhou por 4 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10, em Macau, na China. Com o revés, o brasileiro termina a competição com o bronze.
Mais Esportes
Mais Esportes
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Também neste domingo, às 9h15 (de Brasília), Chuqin decide o título com o japonês Sora Matsushima (8º), que venceu Lin Yun-Ju (7º), da China Taipei, por 4 sets a 3.
A partida contra o chinês foi uma reedição da semifinal do ano passado. Naquela ocasião, o brasileiro venceu por 4 a 3 e, no dia seguinte, se tornou o primeiro atleta das Américas a conquistar o título.
Dessa vez, no entanto, Chuqin não deu chances a Calderano, imprimindo um ritmo forte, principalmente nos três primeiros sets. Abaixo, números da partida.
A campanha de Calderano
Sábado, nas quartas de final, o brasileiro derrotara o francês Alexis Lebrun, por 4 a 0. Antes, nas oitavas, o triunfo foi sobre o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3. E, na fase de grupos, o número 3 do mundo acumulou vitórias sobre o tcheco Lubomir Jacarik e o sueco Kristian Karlsson.
5º set: Chuqin 12/10
- Com um erro do brasileiro, o líder do ranking fecha a semifinal e vai em busca de título inédito.
- Calderano salva o primeiro match-point e empata: 10//10.
- Número 1 do mundo empata e, em seguida, tem o match-point: 10/9.
- Mesatenista carioca tem 9/8.
- Número 3 do mundo segue lutando e empata em 7/7.
- Líder do ranking faz 7/5, e Calderano vence o ponto seguinte.
- Brasileiro faz defesas espetaculares e vira para 4/3.
- Chuqin tem 3/1.
4º set: Calderano 11/6
- Brasileiro vence a parcial.
- Atual campeão tem 10/5.
- Calderano não se entrega e vira para 6/4.
- Chuqin sobra e faz 4/1.
- Chinês já tem 3/0.
3º set: Chuqin 11/7
- Chuqin é preciso no contra-ataque e faz 10/7.
- Calderano iguala em 6/6, mas adversário vence os dois pontos seguintes.
- Brasileiro faz 2/1.
2º set: Chuqin 11/3
- Líder do ranking fecha com facilidade em 11/3.
- Ataque do número 3 do mundo bate na rede e sai; rival faz 7/2.
- Calderano luta e consegue os primeiros pontos (6/2).
- Chuqin sobra na mesa e faz 6/0.
- Anfitrião larga na frente na parcial: 2/0
1º set: Chuqin 11/7
- Com outra bola para fora do brasileiro, o líder do ranking fecha em 11/7
- Calderano tenta o ataque, mas manda para fora, e chinês faz 10/7.
- O atual campeão diminui a desvantagem para 6/5, mas o rival abre 8/5.
- O chinês lidera por 6/3.
- Chuqin abre 2/0, e Calderano busca o empate.
- Os atletas estão no aquecimento.
- O brasileiro entrou no ginásio às 3h17 (de Brasília).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias