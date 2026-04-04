Veja os lances da vitória de Calderano nas quartas da Copa do Mundo
Atual campeão derrota o francês Lebrun por 4 sets a 0
Atual campeão, Hugo Calderano está de volta à semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa e já garantiu nova medalha. Neste sábado, o triunfo foi sobre o francês Alexis Lebrun (14º), por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8. Na madrugada de domingo, em torno das 2h (de Brasília), o carioca desafia o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin, por vaga à final.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Muito feliz com a maneira como joguei, o Alexis está numa grande forma - celebrou o brasileiro.
- Com certeza é um grande desafio, ele é o número 1 do mundo, vou tentar desfrutar da partida mais uma vez - disse Calderano, sobre a semifinal.
4º set: Calderano 11/8
- Calderano fecha a partida e garante mais uma medalha na Copa do Mundo.
- O brasileiro abre 10/8.
- Calderano busca o empate em 7/7.
- Lebrun vai liderando por 6/5.
- Parcial está empatada em 2/2.
3º set: Calderano 11/9
- Brasileiro fecha em 11/9.
- Com 10/9, Calderano tem um set point.
- Francês não se entrega, e o brasileiro tem 9/8.
- Lebrun diminui a desvantagem para 7/6.
- 7/3 é a vantagem do atual campeão.
- Calderano segue embalado e tem 4/1.
- O brasileiro já abre 2/0.
2º set: Calderano 11/7
- O rival manda na rede, e o brasileiro fecha a parcial em 11/7.
- Calderano abre 10/6
- O francês manda a bolinha na rede, e o atual campeão abre 8/3.
- Preciso, Calderano abre 6/3.
- O brasileiro larga na frente na segunda parcial.
1º set: Calderano 11/8
- O brasileiro fecha em 11/8 o set inicial.
- Calderano faz 8/7, mas o francês empata.
- O atual campeão se defende muito bem e vira para 6/5.
- O brasileiro comete dois erros, e o rival faz 5/3.
- Lebrun abre 3/1, e Calderano empata.
- A preliminar terminou às 10h49 (de Brasília). Em instantes o brasileiro e o atleta da França entram em ação.
Pré-jogo
O brasileiro enfrenta, na semifinal, o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin, que virou para cima do esloveno Darko Jorgic (16º), por 4 sets a 3 (11/4, 9/11, 7/11, 9/11, 12/10, 11/6 e 11/8). Ano passado, na semifinal, o mesatenista da China foi derrotado por Calderano.
Um dos finalistas em Macau sairá do duelo entre Lin Yun-Ju (7º), da China Taipei, e o japonês Sora Matsushima (8º).
Campanha de Calderano até aqui
Número 3 do mundo, Calderano chegou às quartas da Copa do Mundo após vencer duelo acirrado contra o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3 (vídeo abaixo), na manhã desta sexta-feira (3). O brasileiro havia terminado a fase de grupos com vitórias sobre o tcheco Lubomir Jacarik e o sueco Kristian Karlsson.
🏓 Aposte na vitória de Hugo Calderano!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Na Copa do Mundo de Tênis de Mesa, não há jogo de disputa do terceiro lugar, portanto, os dois jogadores eliminados na semifinal levam a medalha de bronze. Assim, basta a Calderano avançar de fase para confirmar o retorno ao pódio. Em 2025, ele se tornou o primeiro atleta das Américas a conquistar o título da competição.
