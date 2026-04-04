Veja os lances da vitória de Calderano nas quartas da Copa do Mundo

Atual campeão derrota o francês Lebrun por 4 sets a 0

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
10:33
Atualizado há 2 minutos
Hugo Calderano em foto de arquivo (Reprodução)
Hugo Calderano em foto de arquivo (Reprodução)
Atual campeão, Hugo Calderano está de volta à semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa e já garantiu nova medalha. Neste sábado, o triunfo foi sobre o francês Alexis Lebrun (14º), por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8. Na madrugada de domingo, em torno das 2h (de Brasília), o carioca desafia o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin, por vaga à final.

- Muito feliz com a maneira como joguei, o Alexis está numa grande forma - celebrou o brasileiro.

- Com certeza é um grande desafio, ele é o número 1 do mundo, vou tentar desfrutar da partida mais uma vez - disse Calderano, sobre a semifinal.

4º set: Calderano 11/8

  • Calderano fecha a partida e garante mais uma medalha na Copa do Mundo.
  • O brasileiro abre 10/8.
  • Calderano busca o empate em 7/7.
  • Lebrun vai liderando por 6/5.
  • Parcial está empatada em 2/2.

3º set: Calderano 11/9

  • Brasileiro fecha em 11/9.
  • Com 10/9, Calderano tem um set point.
  • Francês não se entrega, e o brasileiro tem 9/8.
  • Lebrun diminui a desvantagem para 7/6.
  • 7/3 é a vantagem do atual campeão.
  • Calderano segue embalado e tem 4/1.
  • O brasileiro já abre 2/0.

2º set: Calderano 11/7

  1. O rival manda na rede, e o brasileiro fecha a parcial em 11/7.
  2. Calderano abre 10/6
  3. O francês manda a bolinha na rede, e o atual campeão abre 8/3.
  4. Preciso, Calderano abre 6/3.
  5. O brasileiro larga na frente na segunda parcial.

1º set: Calderano 11/8

  • O brasileiro fecha em 11/8 o set inicial.
  • Calderano faz 8/7, mas o francês empata.
  • O atual campeão se defende muito bem e vira para 6/5.
  • O brasileiro comete dois erros, e o rival faz 5/3.
  • Lebrun abre 3/1, e Calderano empata.
  • A preliminar terminou às 10h49 (de Brasília). Em instantes o brasileiro e o atleta da França entram em ação.

Pré-jogo

O brasileiro enfrenta, na semifinal, o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin, que virou para cima do esloveno Darko Jorgic (16º), por 4 sets a 3 (11/4, 9/11, 7/11, 9/11, 12/10, 11/6 e 11/8). Ano passado, na semifinal, o mesatenista da China foi derrotado por Calderano.

Um dos finalistas em Macau sairá do duelo entre Lin Yun-Ju (7º), da China Taipei, e o japonês Sora Matsushima (8º).

Campanha de Calderano até aqui

Número 3 do mundo, Calderano chegou às quartas da Copa do Mundo após vencer duelo acirrado contra o japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3 (vídeo abaixo), na manhã desta sexta-feira (3). O brasileiro havia terminado a fase de grupos com vitórias sobre o tcheco Lubomir Jacarik e o sueco Kristian Karlsson.

Na Copa do Mundo de Tênis de Mesa, não há jogo de disputa do terceiro lugar, portanto, os dois jogadores eliminados na semifinal levam a medalha de bronze. Assim, basta a Calderano avançar de fase para confirmar o retorno ao pódio. Em 2025, ele se tornou o primeiro atleta das Américas a conquistar o título da competição.

Gráfico mostra feitos da carreira de Hugo Calderano (Reprodução)
Gráfico mostra feitos da carreira de Hugo Calderano (Reprodução)

