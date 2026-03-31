Calderano atropela tcheco na estreia da Copa do Mundo; Bruna também vence

Hugo Calderano estreou com o pé direito na Copa do Mundo de Tênis de Mesa 2026, em Macau, na China. O brasileiro, atual número três do mundo, não deu chances ao tcheco Lubomir Jancarik (41º do ranking) e venceu por 3 sets a 0, com parciais avassaladoras de 11-4, 11-5 e 11-2, na manhã desta terça-feira (31).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A partida foi de total domínio do brasileiro, que somou 20 pontos em seu saque e chegou a enfileirar sete pontos consecutivos. Atual campeão, Calderano segue firme em busca do bicampeonato do torneio internacional.

Líder do Grupo 3, Hugo volta à mesa nesta quarta-feira (1º), às 9h (horário de Brasília), para o duelo decisivo contra o canhoto sueco Kristian Karlsson (38º). A competição organiza os mesatenistas em grupos de três e apenas um avança às oitavas. Como Karlsson também venceu Jancarik, o confronto direto definirá a vaga na etapa eliminatória.

continua após a publicidade

Vale lembrar que, em 2025, Calderano fez história ao se tornar o primeiro jogador das Américas a conquistar a Copa do Mundo.

➡️Mente livre e troca constante: a receita de Calderano e Paco rumo ao topo

Hugo Calderano foi acompanhado pelo técnico Paco Arado nos torneios de 2026 (Foto: World Table Tennis)

Bruna Takahashi também estreia com vitória

Bruna Takahashi, por sua vez, estreiou na última segunda-feira (29) contra a argelina Tania Morice, 133ª do ranking mundial de apenas 15 anos. A brasileira fechou o jogo em 3 a 0 (parciais de 11/4,11/6 e11/7) em 15 minutos, e encara Bernadete Szocs na quarta (1) para confirmar a classificação para próxima fase.

➡️Após oscilações, Calderano volta ao Top-3 do ranking mundial de tênis de mesa

🤑🏓 Aposte na vitória de Hugo Calderano!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.