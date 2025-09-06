Reencontro de Sinner e Alcaraz em final terá maior premiação na história do tênis

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saíram com vitória nas semifinais e se enfrentarão na final do US Open, em um duelo de Grand Slam marcado por premiação recorde de US$ 90 milhões (R$ 487 milhões, na cotação atual). ▶️Saiba onde assistir à decisão!



O campeão de simples vai receber US$ 5 milhões, equivalente a cerca de R$ 27 milhões, enquanto o vice-campeão ficou com US$ 2,5 milhões (R$ 13,5 milhões). Os atletas eliminados nas semifinais embolsaram US$ 1,26 milhão, e os que chegaram às quartas de final receberam US$ 660 mil, mostrando a valorização do desempenho em cada fase do torneio.

Mesmo nas primeiras rodadas, a premiação mantinha valores significativos. Os jogadores eliminados na primeira rodada garantiram US$ 110 mil (R$ 596 mil), enquanto a segunda rodada ofereceu US$ 154 mil e a terceira, US$ 237 mil. Já os atletas que avançaram até as oitavas ou quartas de final receberam US$ 400 mil e US$ 660 mil, respectivamente, reforçando o incentivo financeiro em todas as etapas da competição. A estrutura reforça o US Open como um dos torneios mais lucrativos do calendário do tênis mundial.

O valor representa um aumento de 20% em relação à premiação oferecida na edição anterior do campeonato, consolidando o US Open como um dos torneios mais rentáveis do circuito mundial de tênis.

O italiano Jannik Sinner na vitória sobre o compatriota Lorenzo Musetti no US Open (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Veja a premiação detalhada do US Open 2025

Simples (Masculino e Feminino)

Campeão: US$ 5.000.000 (R$ 27 milhões)

Vice: US$ 2.500.000 (R$ 13,5 milhões)

Semifinais: US$ 1.260.000 (R$ 6,82 milhões)

Quartas: US$ 660.000 (R$ 3,575 milhões)

Oitavas: US$ 400.000 (R$ 2,166 milhões)

3ª rodada: US$ 237.000 (R$ 1,28 milhão)

2ª rodada: US$ 154.000 (R$ 834 mil)

1ª rodada: US$ 110.000 (R$ 596 mil)

Duplas (por equipe)

Campeões: US$ 1.000.000 (R$ 5,4 milhões)

Vices: US$ 500.000 (R$ 2,708 milhões)

Semifinais: US$ 250.000 (R$ 1,354 milhão)

Quartas: US$ 125.000 (R$ 677 mil)

Oitavas: US$ 75.000 (R$ 406 mil)

2ª rodada: US$ 45.000 (R$ 243 mil)

1ª rodada: US$ 30.000 (R$ 162 mil)

Duplas Mistas (por equipe)

Campeões: US$ 1.000.000 (R$ 5,4 milhões)

Vices: US$ 400.000 (R$ 2,166 milhões)

Semifinais: US$ 200.000 (R$ 1,08 milhão)

Quartas: US$ 100.000 (R$ 541 mil)

Oitavas: US$ 20.000 (R$ 108,3 mil)

Qualifying – Simples (Masculino e Feminino)

Última rodada (32): US$ 57.200 (R$ 309.840)

2ª rodada (64): US$ 41.800 (R$ 226.422)

1ª rodada (128): US$ 27.500 (R$ 148.962)

Alcaraz leva a melhor no confronto direto com Sinner

No confronto direto, Alcaraz leva a melhor diante de Sinner, por 9 a 5. Em finais de Grand Slams, no entanto, os dois rivais estão empatados: o espanhol salvou três match-points na decisão de Roland Garros, em junho.

Com 5h29m, foi a final mais longa da história do torneio francês. Mas o italiano deu o troco no mês seguinte, em Wimbledon, por 3 a 1, impedindo o tricampeonato do rival. Domingo, será a primeira vez na Era Aberta que dois jogadores vão se enfrentar na terceira final seguida de Slam.

Em 2025, foram mais dois duelos entre eles, com triunfos do espanhol nas decisões de Roma, no saibro, e de Cincinnati, na quadra rápida (por desistência), ambos em Masters 1000. O torneio na capital italiana, em maio, aliás, marcou o retorno de Sinner às quadras após três meses cumprindo suspensão por doping.