Empresa dona do PSG compra mais um clube na Europa; confira

A Qatar Sports Investments (QSI) segue ampliando seus braços. A empresa dona do Paris Saint Germain (PSG) anunciou a aquisição do KAS Eupen, que equipe está na segunda divisão da Bélgica. O negócio, firmado por meio de um Memorando de Entendimento e ainda sujeito a aprovações regulatórias, inclui o controle esportivo, comercial e operacional do clube.

Também está prevista a integração do Eupen ao modelo multiclubes e multiesportes da QSI, que engloba também uma participação minoritária no Braga, de Portugal, além do PSG.

A transação marca a saída da Aspire Zone Foundation, proprietária do Eupen nos últimos anos e também baseada no Qatar. Segundo a QSI, o foco inicial será fortalecer o modelo esportivo do clube, ampliar capacidades comerciais e identificar oportunidades de expansão.

- A Qatar Sports Investments tem orgulho de se tornar a guardiã do KAS Eupen e contribuir para o desenvolvimento do futebol na Bélgica - garantiu Nasser Al-Khelaïfi, presidente da companhia. E completou:

- Com a expertise global da QSI e a paixão pelo futebol, nosso objetivo é construir uma estrutura de futebol e de negócios moderna e competitiva, trazendo orgulho aos torcedores e ampliando o grande legado até aqui. Recebemos calorosamente em nossa família um clube e uma comunidade fantásticos.

Como chega o PSG no Mundial?

É fato claro e notório que o PSG viveu uma temporada 2024/25 histórica, com o inédito título da Champions League legitimado na goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final, além de reafirmar a supremacia doméstica ao conquistar a tríplice coroa francesa — Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França. Com a aproximação do término da primeira metade da temporada 2025/26, o Lance! relembra, neste link, a forma dos favoritos do torneio, já que os franceses podem receber o Flamengo na decisão.