O Brasileirão de 2025 terminou a temporada com números que reforçam a força do futebol nacional como espetáculo de massa. Quase 10 milhões de torcedores passaram pelas arenas ao longo das rodadas, uma marca que recoloca o campeonato entre os maiores eventos esportivos do mundo e desperta curiosidade sobre como a experiência de ir ao estádio evoluiu nos últimos anos.

Após a realização da última rodada, no fim de semana, o campeonato contabilizou 9.972.992 torcedores, com média de 26.314 pessoas por partida no Brasileirão. A renda acumulada ultrapassou R$ 464 milhões, resultado que reflete a consolidação do futebol como plataforma de entretenimento.

Essa mudança acompanha a transformação mais evidente da indústria esportiva: a ida ao estádio deixou de ser apenas assistir ao jogo e passou a envolver conforto, conveniência e serviços agregados, impulsionando a expansão de camarotes e áreas premium.

Inclusive, esse cenário contrasta com o comportamento da população brasileira no geral. Uma pesquisa da Nexus encomendada pela CBF revelou que 59% dos brasileiros nunca assistiram a uma partida diretamente do estádio, enquanto 22% afirmaram que já frequentaram, mas hoje não vão mais.

Mudanças de perfil dos torcedores e os estádios no Brasileirão

Essa transformação é hoje uma das mais marcantes da indústria esportiva: a ida ao estádio deixou de ser apenas assistir a um jogo e passou a representar uma experiência completa. O aumento no número de camarotes acompanha esse movimento, especialmente no período pós-pandemia, quando o torcedor passou a buscar mais conforto, conveniência e serviços agregados.

A Soccer Hospitality, empresa com mais de 10 anos de atuação em hospitalidade e eventos, já opera nove camarotes distribuídos por diferentes estados do país e de divisões diferentes no Brasileirão: Allianz Parque (Fanzone), Neo Química Arena (Fielzone), Morumbis (Camarote dos Ídolos), Estádio dos Aflitos (Timbuzone), Vila Belmiro (Boteco Santista), Nilton Santos (Firezone), Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Esquadrãozone), Arena do Grêmio (Imortal Sports Bar) e Casa de Apostas Arena das Dunas (Rooftop Dunas).

Torcida do Grêmio na Arena (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Os espaços começam a funcionar quatro horas antes das partidas e oferecem shows, open food, gastronomia com chefs renomados e até estúdios de tatuagem. Além disso, são ambientes planejados para proporcionar conforto e, sobretudo, segurança ao público. A pesquisa da Nexus reforça a importância desse aspecto: entre os brasileiros que nunca foram a um estádio, 23% apontaram a falta de segurança como principal motivo para o afastamento.

— Hoje o torcedor busca um pacote completo: boa gastronomia, música, conforto, serviços e um ambiente onde tudo funciona. A experiência passa a ser tão importante quanto o jogo. É isso que move a evolução dos camarotes. A hospitalidade entrou de vez no mundo do futebol e quanto mais conseguimos integrar entretenimento, serviço e conveniência, mais entregamos uma jornada que faz sentido para o torcedor de 2025. Os camarotes se tornaram uma extensão do espetáculo. O jogo é o ponto alto, mas a experiência envolve todo o dia — comentou Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Já Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência que atua com experiências esportivas premium, também comenta sobre a importância da hospitalidade no mercado esportivo.

— Nos camarotes que operamos no Maracanã e no Nilton Santos, percebemos de forma muito clara que o torcedor passou a buscar uma jornada mais completa, que vai além dos 90 minutos do jogo. Há uma valorização crescente por ambientes seguros, confortáveis e com serviços bem estruturados, exclusivos, criando uma vivência que impacta diretamente na decisão de voltar ao estádio. Esse movimento reforça como a hospitalidade se tornou um elemento central na experiência do futebol moderno, aproximando ainda mais marcas, torcedores, clubes e o próprio esporte — apontou.

— Os números mostram que o estádio deixou de ser apenas um local de competição esportiva e passou a operar como um hub de entretenimento. A tecnologia tem papel central nessa mudança, especialmente na expansão da hospitalidade e dos camarotes, que exigem soluções integradas de acesso, pagamentos, controle de público e personalização da experiência. Mesmo com uma grande parcela da população ainda fora das arquibancadas, quem vai ao estádio busca conforto, serviços e conveniência, e isso só é possível com plataformas tecnológicas robustas, capazes de transformar o jogo em uma experiência completa antes, durante e depois da partida — concluiu Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

Estádio dos Aflitos, do Náutico (Foto: Gabriel França/CNC)



