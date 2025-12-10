SBT perde direitos de transmissão da Sul-Americana; saiba quem assume

A Copa Sul-Americana deixará de ser exibida na TV aberta a partir de 2027. O SBT perdeu os direitos de transmissão do torneio que exibiu nas últimas temporadas. A novidade é a TNT Sports como novo canal para a competição, além da ESPN, que já exibe o campeonato. O anúncio foi feito pela Conmebol nesta quarta-feira (10).

Os jogos da Sul-Americana serão exibidos nos canais ESPN, no serviço de streaming Disney+ e no canal do YouTube da TNT Sports. Esta última plataforma garantirá que os torcedores possam acompanhar as partidas gratuitamente, mesmo sem acesso à TV aberta.

O formato de transmissão da TNT Sports seguirá padrão semelhante ao atual contrato do SBT. Isso inclui a exibição de um jogo por rodada na fase de grupos, além da seleção de um confronto em cada etapa eliminatória: playoffs, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a decisão final.

A organização da Sul-Americana não divulgou os valores envolvidos na negociação entre TNT Sports, ESPN, Disney+ e os responsáveis pelo torneio. O atual contrato do SBT permanece válido até o final de 2026, quando então entrará em vigor o novo acordo que inclui TNT Sports, ESPN e Disney+.

Libertadores segue com Globo e ESPN

A Libertadores já tem dois canais definidos como detentores de direito de transmissão a partir de 2027. A Conmebol abriu negociações para definir as emissoras que vão exibir a principal competição continental e Globo e ESPN são as marcas que chegaram a um acordo. O contrato para as transmissões dos jogos é válido para o próximo triênio, que vai até 2030.

