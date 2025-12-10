Estudo projeta valorização milionária de jogador do Botafogo em 2026

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) publicou um estudo, nesta quarta-feira (10), com todos os jogadores com projeção de valorização acima de 5 milhões de euros nos próximos seis meses. E a lista inclui uma promessa do Botafogo: o argentino Álvaro Montoro, de 18 anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O site especializado prevê que o valor de mercado do jovem aumentará 6,4 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões), passando de € 26,4 milhões (R$ 169 milhões) para € 32,8 milhões (R$ 210 milhões), o que representa um crescimento de 24%.

Ao todo, a lista inclui 169 jogadores de 23 ligas diferentes. Outros quatro atletas do Brasileirão foram citados: Vitor Roque (Palmeiras), Alysson (Grêmio), Flaco López (Palmeiras) e Allan (Palmeiras). O líder geral é Yan Diomandé (RB Leipzig), seguido por Nick Woltemade (Newcastle) e Bazoumana Touré (Hoffenheim).

continua após a publicidade

Montoro mostra carta "coringa" após marcar gol para o Botafogo contra o Mirassol (Foto: Thiago Ribeiro / Agif / Gazeta Press)

➡️ Botafogo volta a apostar em promessa uruguaia; compare números

Lucro garantido para o Botafogo?

O Alvinegro pagou € 7,9 milhões (R$ 50 milhões na época) de euros ao Vélez Sarsfield, da Argentina, por Montoro, que chegou no meio deste ano. Ou seja, caso consiga negociá-lo pelo valor de mercado previsto pelo CIES, já garantiria mais de quatro vezes o montante investido. O argentino tem potencial, inclusive, para ser a maior a venda da história do Botafogo: o posto atualmente pertence a Luiz Henrique, negociado com o Zenit, da Rússia, por 35 milhões de euros (R$ 220 milhões na época).

Tratado com muito carinho por Davide Ancelotti devido à pouca idade, o meia já fez 23 jogos pelo clube, com quatro gols marcados. No último jogo do Brasileirão desta temporada, contra o Fortaleza, deixou a sua marca em linda finalização de chapa.

continua após a publicidade