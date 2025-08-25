US Open 2025: veja premiação histórica por fase

João Fonseca entrou em quadra nesta segunda-feira para iniciar a disputa no US Open 2025, mas o tenista brasileiro busca voos ainda mais altos na carreira também pelo lado financeiro. O tradicional torneio terá também valores históricos de premiação em jogo.

Esta edição da competição em Nova Iorque (EUA) vai distribuir os maiores valores da história do tênis. Ao todo, serão US$ 90 milhões (R$ 487 milhões, na conversão atual). O aumento é de 20% em relação ao que havia sido pago no campeonato do ano passado.

O aumento foi geral. Dos valores para os eliminados no início até o dos campeões de cada chave de simples. Neste caso, serão US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) para cada um dos campeões.

Veja a premiação detalhada do US Open 2025

Simples (Masculino e Feminino)

Campeão: US$ 5.000.000 (R$ 27 milhões)

Vice: US$ 2.500.000 (R$ 13,5 milhões)

Semifinais: US$ 1.260.000 (R$ 6,82 milhões)

Quartas: US$ 660.000 (R$ 3,575 milhões)

Oitavas: US$ 400.000 (R$ 2,166 milhões)

3ª rodada: US$ 237.000 (R$ 1,28 milhão)

2ª rodada: US$ 154.000 (R$ 834 mil)

1ª rodada: US$ 110.000 (R$ 596 mil)

Duplas (por equipe)

Campeões: US$ 1.000.000 (R$ 5,4 milhões)

Vices: US$ 500.000 (R$ 2,708 milhões)

Semifinais: US$ 250.000 (R$ 1,354 milhão)

Quartas: US$ 125.000 (R$ 677 mil)

Oitavas: US$ 75.000 (R$ 406 mil)

2ª rodada: US$ 45.000 (R$ 243 mil)

1ª rodada: US$ 30.000 (R$ 162 mil)

Duplas Mistas (por equipe)

Campeões: US$ 1.000.000 (R$ 5,4 milhões)

Vices: US$ 400.000 (R$ 2,166 milhões)

Semifinais: US$ 200.000 (R$ 1,08 milhão)

Quartas: US$ 100.000 (R$ 541 mil)

Oitavas: US$ 20.000 (R$ 108,3 mil)

Qualifying – Simples (Masculino e Feminino)

Última rodada (32): US$ 57.200 (R$ 309.840)

2ª rodada (64): US$ 41.800 (R$ 226.422)

1ª rodada (128): US$ 27.500 (R$ 148.962)

Veja quanto João Fonseca pode faturar no US Open

João Fonseca estreou no US Open 2025 nesta segunda-feira, contra o sérvio Miomir Kecmanovic, na primeira rodada, que paga US$ 110 mil. Com a classificação, a revelação embolsa mais US$ 834 mil. Na edição do ano passado, o brasileiro ganhou o primeiro e o segundo jogos da qualificatória, mas caiu na última disputa antes da chave principal.