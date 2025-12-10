menu hamburguer
Lance! Biz

Flamengo no Mundial: saiba quanto o clube embolsou com a vitória

Rubro-Negro superou o primeiro adversário nesta quarta-feira

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
17:35
Jorginho Flamengo Cruz Azul Copa Intercontinental
imagem cameraRubro-Negro venceu o Derby das Américas, conforme premiação da Fifa
Com brilho de Arrascaeta, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, na estreia do Rubro-Negro no Mundial de Clubes, nesta quarta-feira. Só que, mais do que a vaga na semifinal, foram garantidos alguns milhões de dólares. Entenda abaixo.

O Flamengo já tinha garantido US$ 1 milhão, que seria embolsado em caso de eliminação nesta quarta-feira. A vitória diante da equipe mexicana dobrou este valor.

Na próxima fase, o clube da equipe comandada por Filipe Luís só abocanha valores em caso de classificação: seriam outros US$ 2 milhões.

E esta lógica se mantém na eventual final do Rubro-Negro. Mais US$ 1 milhão, em caso de título. O vice-campeão não embolsa novas quantias. Ou seja: ao todo, o Rubro-Negro pode chegar a US$ 5 milhões. Na conversão atual, R$ 27,3 milhões.

Veja a premiação do Mundial dividida por fase

Quartas de final

  • Eliminado: US$ 1 milhão
  • Classificado: US$ 2 milhões

Semifinal

  • Eliminado: permanece com US$ 2 milhões
  • Classificado: soma mais US$ 2 milhões

Final

  • Vice-campeão: permanece com US$ 4 milhões
  • Campeão: soma mais US$ 1 milhão

Total do campeão: US$ 5 milhões

Entenda a comemoração de Arrascaeta após 1º gol no Mundial

Autor dos dois gols do Flamengo diante do Cruz Azul, Arrascaeta dedicou o seu primeiro gol a alguém muito especial. A equipe de Filipe Luís venceu o Cruz Azul por 2 a 1 no "Derby das Américas" e agora enfrenta o Pyramidis pela semifinal da Copa Intercontinental.

Horas antes de embarcar para o Catar, para defender o Flamengo no Intercontinental, o craque Arrascaeta anunciou o nascimento de Milano, seu primeiro filho com sua esposa Camila Bastiani. Ao balançar as redes no Derby das Américas, a versão papai do Arrasca entrou em campo e dedicou o tento ao seu pequeno.

Jogadores do Flamengo durante o jogo contra o Cruz Azul (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Flamengo no Mundial: saiba quanto o clube embolsou com a vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

