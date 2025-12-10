menu hamburguer
Quanto Hugo Calderano pode conquistar no WTT Finals?

Brasileiro pode receber quase meio milhão de reais

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/12/2025
16:56
Hugo Calderano na vitória sobre o francês Simon Gauzy no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)
Hugo Calderano na vitória sobre o francês Simon Gauzy no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)
Hugo Calderano estreia na disputa de simples do WTT Finals nesta quinta-feira (11). A competição tem uma premiação que chega perto de meio milhão de reais para o campeão. O brasileiro disputa no simples e nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi. O Lance! traz a premiação completa do evento.

Os atletas já chegam ao WTT Finals nas oitavas de final. Com isso, mesmo sendo eliminado na primeira partida, o mesa-tenista recebe uma premiação de R$ 76 mil. Se Hugo Calderano chegar à final do WTT Finals, ele já garante R$ 240 mil. Agora, se o brasileiro for o campeão, a premiação é de quase meio milhão: R$ 438 mil.

➡️ Hugo Calderano nas oitavas do WTT Finals nesta quinta: horário e onde assistir

Além disso, a competição dá 100 pontos no ranking para o eliminado nas oitavas e 1500 para o campeão. A pontuação máxima pode dar a segunda colocação do ranking para Calderano caso Lin Shidong seja eliminado ainda nas quartas de final. A premiação e pontos não são cumulativos. Ou seja, o atleta só recebe o referente à etapa que chegou Confira a premiação completa:

EtapaPontuação no rankingPremiação

Campeão

1500

R$ 438.400,00

Finalista

1050

R$ 241.120,00

Semifinais

525

R$ 142.480,00

Quartas de Final

265

R$ 98.640,00

Oitavas de Final

100

R$ 76.720,00

Hugo Calderano no WTT de Montpellier 2024 (Foto: World Table Tenis)
Hugo Calderano no WTT de Montpellier 2024 (Foto: World Table Tenis)

Premiação das duplas é menor

Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam as duplas da competição, que tem premiação bem menor do que a de simples. São menos de R$ 80 mil para a dupla campeã, enquanto dá a mesma quantidade de pontos: 1500. Se os brasileiros vencerem, podem entrar no top-5 do ranking misto.

FasePontos no rankingPremiação

Campeão

1500

R$ 76.720,00

Finalista

1050

R$ 60.280,00

Semifinais

525

R$ 43.840,00

Group #3

265

R$ 30.140,00

Group #4

20

R$ 21.920,00

FICHA TÉCNICA
Hugo Calderano x Felix Lebrun
WTT Finals

🏓 Campeonato: WTT Finals
🏟️ Local: Hong Kong Coliseum, Hong Kong, China
📅 Data e horário: quinta-feira, 11 de dezembro, às 9h50 (de Brasília)
📺 Onde assistir: CazéTV e Sportv

