Quanto Hugo Calderano pode conquistar no WTT Finals?

Hugo Calderano estreia na disputa de simples do WTT Finals nesta quinta-feira (11). A competição tem uma premiação que chega perto de meio milhão de reais para o campeão. O brasileiro disputa no simples e nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi. O Lance! traz a premiação completa do evento.

Os atletas já chegam ao WTT Finals nas oitavas de final. Com isso, mesmo sendo eliminado na primeira partida, o mesa-tenista recebe uma premiação de R$ 76 mil. Se Hugo Calderano chegar à final do WTT Finals, ele já garante R$ 240 mil. Agora, se o brasileiro for o campeão, a premiação é de quase meio milhão: R$ 438 mil.

Além disso, a competição dá 100 pontos no ranking para o eliminado nas oitavas e 1500 para o campeão. A pontuação máxima pode dar a segunda colocação do ranking para Calderano caso Lin Shidong seja eliminado ainda nas quartas de final. A premiação e pontos não são cumulativos. Ou seja, o atleta só recebe o referente à etapa que chegou Confira a premiação completa:

Etapa Pontuação no ranking Premiação Campeão 1500 R$ 438.400,00 Finalista 1050 R$ 241.120,00 Semifinais 525 R$ 142.480,00 Quartas de Final 265 R$ 98.640,00 Oitavas de Final 100 R$ 76.720,00

Hugo Calderano no WTT de Montpellier 2024 (Foto: World Table Tenis)

Premiação das duplas é menor

Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam as duplas da competição, que tem premiação bem menor do que a de simples. São menos de R$ 80 mil para a dupla campeã, enquanto dá a mesma quantidade de pontos: 1500. Se os brasileiros vencerem, podem entrar no top-5 do ranking misto.

Fase Pontos no ranking Premiação Campeão 1500 R$ 76.720,00 Finalista 1050 R$ 60.280,00 Semifinais 525 R$ 43.840,00 Group #3 265 R$ 30.140,00 Group #4 20 R$ 21.920,00

FICHA TÉCNICA

Hugo Calderano x Felix Lebrun

WTT Finals

🏓 Campeonato: WTT Finals

🏟️ Local: Hong Kong Coliseum, Hong Kong, China

📅 Data e horário: quinta-feira, 11 de dezembro, às 9h50 (de Brasília)

📺 Onde assistir: CazéTV e Sportv