A Ambipar, multinacional brasileira referência em soluções ambientais, anunciou sua parceria oficial com Rafael Câmara, um dos principais talentos do automobilismo mundial. O piloto brasileiro, de 19 anos, estreou com vitória na temporada 2025 da Fórmula 3, em Melbourne, e venceu também o GP do Bahrein.

A colaboração vai além das pistas: a Ambipar realizará a compensação de toda a emissão de carbono da temporada do piloto através de projetos ambientais e sociais focados em ESG (environmental, social and governance, em inglês), que analisa o desempenho de uma organização em relação a esses três pilares. O carro de Câmara também conta com tecnologias sustentáveis, como combustível 100% renovável e peças feitas com carbono reciclado.

— Ser o primeiro piloto da Fórmula 3 a ter uma temporada livre de carbono é algo realmente especial. O automobilismo está se tornando cada vez mais consciente das questões ambientais, e ter a oportunidade de representar esse movimento com o apoio da Ambipar, que compartilha valores de inovação e sustentabilidade, é uma grande responsabilidade e uma honra — disse Rafael Câmara.

Para Rafael Tello, vice-presidente de Sustentabilidade da Ambipar, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com o esporte e o meio ambiente.

— Além do significado de uma empresa brasileira apoiar um jovem talento do nosso país, essa parceria tem como objetivo compensar a temporada de 2025 do piloto. Esperamos que essas iniciativas se tornem mais amplas e tragam maior sustentabilidade para a categoria — afirmou Rafael Tello.

Quem é Rafael Câmara?

Rafael Câmara comemora vitória no GP da Austrália, em Melbourne (Foto: Paul Crock / AFP)

Rafael Câmara compete em 2025 pela equipe Trident, atual campeã da Fórmula 3 e reconhecida por investir em jovens promessas. Natural de Recife, o piloto de 19 anos reside atualmente em Milão. Alguns dos seus principais títulos e conquistas incluem: