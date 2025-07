Brasileiros na lista: veja clubes que mais gastaram até o momento na janela

A janela de transferências segue movimentando o mercado da bola ao redor do mundo, com cifras bilionárias envolvidas. E, em meio aos gigantes europeus, dois brasileiros marcam presença na lista dos clubes que mais investiram em reforços até agora: Botafogo e Flamengo.



Segundo levantamento do site Transfermarkt, que considera os gastos com compras de jogadores, o Botafogo aparece na 34ª posição, com € 49,2 milhões (R$ 313 milhões) em investimentos. O Flamengo vem logo atrás, em 36º lugar, com € 43 milhões (R$ 274 milhões) aplicados em reforços.

💰 Reforços de impacto

Os dois clubes brasileiros apostaram em nomes de peso para elevar o nível técnico de seus elencos:

🔴 Flamengo

Emerson Royal – € 9 mi

Samuel Lino – € 22 mi

Carrascal – € 12 mi

Jorginho – sem custo

Saúl Ñíguez – sem custo

⚫ Botafogo

Danilo – € 23 mi

Arthur Cabral – € 12 mi

Montoro – € 7,9 mi

Barrera – € 4,3 mi

Kaio – € 2 mi

Joaquín Correa – sem custo

Esses investimentos colocam os clubes brasileiros como os únicos sul-americanos no ranking dominado por europeus.

# Clube País Gasto (€ mi) Gasto (R$ mi) 1 Liverpool Inglaterra €308,68 R$1.966,27 2 Chelsea Inglaterra €243,77 R$1.553,80 3 Arsenal Inglaterra €224,20 R$1.427,27 4 Manchester City Inglaterra €176,90 R$1.126,85 5 Real Madrid Espanha €167,50 R$1.066,02 6 Man United Inglaterra €153,20 R$976,93 7 Atlético de Madrid Espanha €149,00 R$949,13 8 Tottenham Inglaterra €140,60 R$895,62 9 Sunderland Inglaterra €130,90 R$833,83 10 Juventus Itália €118,50 R$754,85 11 Al-Qadsiah Arábia Saudita €104,54 R$665,93 12 Bayer Leverkusen Alemanha €103,05 R$656,46 13 Como 1907 Itália €101,50 R$646,56 14 RB Leipzig Alemanha €92,00 R$586,04 15 Napoli Itália €89,10 R$567,51 16 FC Porto Portugal €88,60 R$564,34 17 Strasbourg França €87,00 R$554,19 18 Leeds United Inglaterra €85,40 R$544,03 19 Brighton Inglaterra €80,00 R$509,60 20 Atalanta Itália €79,80 R$508,32 21 Burnley Inglaterra €73,95 R$471,06 22 Bayern Alemanha €72,30 R$460,55 23 Inter de Milão Itália €70,00 R$445,90 24 Wolverhampton Inglaterra €67,00 R$426,79 25 West Ham Inglaterra €62,00 R$395,06 26 Newcastle Inglaterra €61,40 R$391,03 27 NEOM SC Arábia Saudita €59,19 R$376,06 28 Everton Inglaterra €58,60 R$372,17 29 B. Dortmund Alemanha €57,25 R$363,69 30 Benfica Portugal €56,00 R$356,72 31 Brentford Inglaterra €55,90 R$356,04 32 Roma Itália €51,50 R$328,06 33 Feyenoord Holanda €49,55 R$315,81 34 Botafogo Brasil €49,20 R$313,55 35 Fiorentina Itália €43,50 R$277,30 36 Flamengo Brasil €43,00 R$274,09 37 Bournemouth Inglaterra €42,40 R$270,07 38 Milan Itália €40,00 R$254,80 39 PSV Eindhoven Holanda €38,90 R$247,97 40 Wolfsburg Alemanha €38,65 R$246,38

O cenário mostra que, apesar da diferença cambial, clubes brasileiros estão cada vez mais ativos no mercado internacional, buscando competir em alto nível e atrair grandes nomes para o futebol nacional.

