Rafael Câmara domina adversários e vence corrida principal no Bahrein da F3

Rafael Câmara venceu a segunda corrida principal na temporada 2025 da F3. Neste domingo (13), ele até perdeu a liderança da corrida 2 da rodada do Bahrein após largar na pole position, mas recuperou três giros depois e imprimiu ritmo forte até a bandeirada, não dando chances para Callum Voisin. Tim Tramnitz terminou em terceiro.

continua após a publicidade

➡️ Por que Mariana Becker não está no GP do Bahrein de F1?

A corrida foi bastante tranquila e bem disputada graças às três zonas de DRS que o traçado de Sakhir possui. Destaque Tramnitz, que escalou várias posições com boas ultrapassagens até deixar Tuukka Taponen para trás a três voltas do fim, terminando no pódio.

Nas voltas finais, com os pneus já no limite, a briga ficou imprevisível do quarto para trás. E depois de intensa troca de posições, Nikola Tsolov, Noah Strømsted, Alessandro Giusti, Mari Boya, Bruno Del Pino e Christian Ho completaram o top-10.

continua após a publicidade

Como foi a corrida principal da F3 no GP do Bahrein?

A F3 abriu as atividades no domingo barenita com 29,8°C de temperatura ambiente, asfalto em 46,1°C e umidade relativa do ar em 48%. Na pole position, Câmara teria a oportunidade perfeita para ampliar a liderança depois de uma sprint complicada, em que teve problemas na largada e precisou fazer uma corrida de recuperação, ficando fora da zona de pontos.

Luzes apagadas, Voisin partiu muito melhor, dividiu a curva 1 com Câmara e ganhou a preferência na seguinte, assumindo a liderança. O brasileiro, por sua vez, passou a sofrer o ataque de Wurz, que ficou bem mais próximo.

continua após a publicidade

De pneus novos, no entanto, Rafael Câmara precisou de duas voltas para colocar a borracha na janela ideal de desempenho e voltar a brigar pela liderança. Ele até contornou a curva 1 na frente, mas Voisin se valeu do DRS na sequência para recuperar na 4. Mesmo assim, a distância entre ambos era de 0s4, portanto seria questão de tempo até Rafael tentar novamente a manobra.

Depois de um instante sob safety car virtual após incidente entre Domingues e Wharton, Câmara trouxe para a linha de dentro na reta principal e ganhou a batalha contra Voisin na frenagem. O britânico buscou dar novamente o xis curva 4, com o DRS aberto, mas agora sem sucesso.

Com Câmara na liderança e tentando escapar de Voisin, Taponen subia para terceiro após uma ultrapassagem sobre Wurz na curva 1. Strømsted, Ho, Tramnitz — que ganhou seis posições depois da largada — Tsolov, Del Pino e Badoer eram os dez primeiros.

Enquanto Tramnitz se valia de erro de Ho para ganhar o sexto posto e Giusti entrava na zona de pontos ao superar Badoer, Câmara abria mais de 1s de distância para Voisin, impedindo o rival de usar a asa móvel. A Rodin, então, pediu ao britânico para forçar mais o ritmo, porém Rafael abria décimo a décimo cada vez mais.

Dali em diante, o brasileiro passou a ter a corrida nas mãos. Com Voisin relativamente seguro na segunda colocação, a briga passou a ser pelo pódio, e ela foi frenética até as voltas finais, quando Tramnitz, em atuação excelente, bateu o finlandês Taponen. E quando os pneus de Wurz se acabaram, houve um festival de ultrapassagens no top-10.

Rafael Câmara cruzou a linha de chegada com mais de 6s de vantagem sobre Voisin. Com a pole e também a volta mais rápida, deixa o Bahrein com 28 pontos, disparando na liderança do campeonato.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte