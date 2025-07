Time titular do Flamengo pode superar R$ 880 milhões em valor de mercado

Com investimentos pesados na janela de transferências, o Flamengo vai moldando um dos elencos mais caros da história do futebol brasileiro. Após anunciar jogadores com passagem por grandes clubes da Europa, como Jorginho, Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino, o Rubro-Negro irá anunciar nesta quinta-feira o meia Jorge Carrascal, ex-River Plate e Dínamo Moscou.



Ao todo, o clube já desembolsou cerca de 43 milhões de euros (R$ 274 milhões) apenas em compras de direitos econômicos para reforçar a equipe na segunda metade de 2025.

💰 Escalação mais valiosa do país

Se Filipe Luís escalar o que tem de melhor — com base nos valores de mercado do site Transfermarkt — o Flamengo poderá colocar em campo um time titular avaliado em 138 milhões de euros (R$ 880 milhões):

Rossi: €7 mi

Emerson Royal: €9 mi

Léo Ortiz: €13 mi

Léo Pereira: €8 mi

Viña: €7 mi

Jorginho: €6 mi

De la Cruz: €18 mi

Arrascaeta: €15 mi

Lorran: €11 mi

Samuel Lino: €22 mi

Pedro: €22 mi

Esse 11 ideal supera em valor de mercado os elencos completos de 17 dos 20 clubes da Série A. Apenas o Palmeiras, o Botafogo e o próprio Flamengo como um todo têm elencos mais caros.

💸 E ainda sobra talento no banco…

Mesmo com esse time de estrelas, nomes importantes ficariam fora da escalação titular: Gonzalo Plata (€7 mi), Carrascal (€7 mi), Everton Cebolinha (€8 mi) e Ayrton Lucas (€7 mi).

A missão agora é do técnico Filipe Luís, que terá de equilibrar talento, vaidade e entrosamento para transformar esse investimento pesado em títulos.

