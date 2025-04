Lewis Hamilton, da Ferrari, chegou na quinta posição no GP do Bahrein no último domingo (13). O piloto, com um tom relativamente otimista, reconheceu as dificuldades em guiar o novo carro, mas fez questão de destacar os avanços.

— Não posso dizer que estou satisfeito, mas estou grato pelo progresso. A equipe fez um bom trabalho com as paradas e com a estratégia, e fico feliz por ter conseguido somar pontos importantes para o time hoje. Ainda estou aprendendo a lidar com este carro e preciso adaptar meu estilo de pilotagem a ele — afirmou Lewis Hamilton.

Após o GP do Bahrein, Hamilton acredita que é possível brigar pelas primeiras posições com a Ferrari. Mas, para isso, a evolução precisa continuar.

— Precisamos seguir avançando e dar passos maiores, para conseguir realmente alcançar os caras da frente. Demos um passo à frente hoje, o que sempre é positivo. Poder avançar na corrida, entrar na briga e estar mais próximo dos adversários ao meu redor é animador. Há muitos pontos positivos a tirar deste fim de semana. Aprendi bastante com o equipamento, e se conseguir aplicar isso na próxima etapa, espero que tenhamos um ótimo fim de semana — completou o heptacampeão.

Lewis Hamilton na temporada 2025

Lewis Hamilton nos boxes da Ferrari, no Bahrein (Foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

O início de Lewis Hamilton na Ferrari tem sido desafiador, mas com sinais claros de evolução. O britânico foi 10º colocado na Austrália, venceu a sprint na China, mas acabou desclassificado da corrida principal. No Japão, finalizou em 7º lugar, e no Bahrein, teve sua melhor performance até agora: largou em 9º e terminou em 5º. Foi eleito o “Piloto do Dia”.

A Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana, com o GP da Arábia Saudita. A etapa começa na sexta-feira, 18, e vai até o domingo, 20, com a corrida marcada para as 14h (horário de Brasília).