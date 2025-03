O pernambucano Rafael Câmara venceu a corrida principal da Fórmula 3 (F3) no último sábado (15). Sob muita chuva, a largada foi com safety car, mas o brasileiro conseguiu segurar a posição sem correr muitos riscos e chegou a abrir 5 segundos sob Noah Stromsted, segundo colocado. Com a corrida encerrada por conta da forte chuva, o hino nacional tocou no circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália. O brasileiro lidera o campeonato com 28 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Sim, muito feliz com o resultado de hoje. Condições difíceis, foi a primeira vez usando pneus de chuva neste fim de semana. Acho que a equipe fez um trabalho incrível para manter tudo limpo. Assim que começamos a corrida, consegui me manter na pista, porque sabia que seria difícil. Depois disso, foi só administrar os pneus, estou muito feliz com o resultado — declarou Rafael Câmara em coletiva da FIA.

Brasileiro Rafael Câmara vence em Melbourne, na Austrália (Foto: Paul Crock / AFP)

Abrir a temporada com uma vitória sólida fortalece Rafael Câmara, mas o brasileiro prefere manter o pé no chão e viver uma corrida de cada vez:

continua após a publicidade

— É um nível de campeonato alto, então quero somente focar em mim e encarar cada corrida como uma nova, mesmo que tenhamos tido um bom resultado na corrida anterior. Então, vou tentar manter isso e ver onde terminamos no final do campeonato.

➡️ Gabriel Bortoleto bate em estreia na F1 durante GP da Austrália

Saiba como foi o GP da Austrália da F3

Com a pista bastante molhada, as três primeiras voltas foram sob safety car, ou seja, sem a possibilidade de ultrapassagem. Na primeira volta, Rafael Câmara largou bem, assim como Noah Stromsted, mas o brasileiro segurou a posição e já abriu vantagem. Na curva 10, um acidente envolvendo Nikola Tsolov e Callum Voisin trouxe o carro de segurança de volta para a pista, zerando a vantagem do brasileiro.

continua após a publicidade

Depois da a retirada dos carros, a corrida teve outra relargada, com o brasileiro novamente saindo bem. A corrida seguiu com poucos erros no grid, mas, na volta 13, o singapurense Christian Ho bateu na curva sete do circuito. O piloto saiu bem, mas novamente Rafael Câmara teve a vantagem zerada sob o segundo colocado.

Após várias voltas sob safety car por conta do acidente, a direção de prova acionou a bandeira vermelha. Após o recolhimento dos carros, a corrida foi encerrada com a vitória de Rafael Câmara, um segundo lugar de Noah Stromsted e Theophile Nael fechando o pódio.

➡️ Quem lidera a Fórmula 1? Confira o campeonato de pilotos e equipes atualizado

Nível do grid da Fórmula 3 surpreende

A corrida da Fórmula 3 em Melbourne tinha os ingredientes perfeitos para o caos: segunda corrida do ano, um grid com 30 pilotos novatos e uma pista bastante molhada, qualquer erro traria um efeito dominó. Mas o que aconteceu foi uma corrida bem modesta dos jovens pilotos, que conseguiram evitar muitas colisões e reverter possíveis abandonos.

Carro de Rafael Câmara sob muita chuva na Austrália (Foto: William West / AFP)

Em comparação, a corrida da Fórmula 1 — em alguns momentos com condições de pista melhores — teve cinco abandonos, a maioria de pilotos estreantes. Na fórmula 3, vimos um grid que pode entregar boas corridas pela frente.