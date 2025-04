A Red Bull atingiu um novo nível de tensão após o GP do Bahrein, no último domingo (13). Max Verstappen, que finalizou a corrida na sexta colocação, deu claros sinais de desgaste com a equipe. Ao ser questionado por um jornalista se haveria muito a discutir internamente após a prova, o tetracampeão respondeu de forma curta e direta:

continua após a publicidade

— Só se for você. No momento, não quero falar com a equipe — afirmou Max Verstappen.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Bortoleto reclama do ritmo da Sauber: ‘Não é a primeira vez’

Além da declaração do piloto, o clima nos bastidores esquentou. O empresário de Verstappen, Raymond Vermeulen, foi visto discutindo com Helmut Marko no paddock logo após o fim da corrida. O consultor da Red Bull voltou a tocar no tema da permanência do piloto, alertando que a vitória no Japão não pode ser tratada como um “acaso”.

— É preciso haver melhorias no futuro próximo, para que ele tenha um carro capaz de vencer. Não pode ser como no Japão, onde a pista favoreceu e ele fez uma volta mágica [na classificação]. É necessário ter uma base estável — declarou Marko.

continua após a publicidade

➡️ Hamilton destaca evolução no GP do Bahrein: ‘Continuo aprendendo’

Como foi o desempenho de Max Verstappen no Bahrein?

Max Verstappen no Circuito Internacional do Sahkir, no Bahrein (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

O tetracampeão enfrentou dificuldades desde a sexta-feira (11), em Sakhir. O RB21 apresentou problemas nos freios e instabilidade no ritmo de corrida. Durante a prova, Verstappen sofreu com pit-stops lentos, desgaste excessivo dos pneus e ausência de ritmo competitivo para lutar entre os líderes. Em vez de brigar com McLaren, Mercedes e Ferrari, acabou travando duelos com Alpine e Haas, encerrando a corrida em sexto.

Apesar da vitória no Japão, a Red Bull tem sido superada pelas principais rivais, e Verstappen já admitiu que ainda não entende completamente os problemas do carro. As declarações recentes do holandês indicam que o ambiente interno da equipe está longe de ser harmonioso.