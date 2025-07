Eles cabem na palma da mão, mas podem valer milhões. Os cards colecionáveis — especialmente os esportivos — se consolidaram como um mercado bilionário global. O que antes era visto como um passatempo, hoje é uma das vertentes mais quentes do universo dos investimentos alternativos.

No Brasil, o fenômeno também ganha força. Com produtos que vão dos mais acessíveis aos altamente exclusivos, os cards conquistaram tanto fãs do esporte quanto investidores atentos às novas tendências do mercado. E no centro dessa revolução está a Topps, parte do ecossistema Fanatics Collectibles, uma gigante internacional que movimenta o setor com coleções que unem nostalgia, escassez e valor agregado.

A ascensão global dos cards

Impulsionado pela digitalização, nostalgia e cultura pop, o setor ultrapassou a barreira de US$ 10 bilhões (quase R$ 56 bilhões na cotação atual) globalmente segundo estimativas da Industry ARC - empresa especializada em pesquisa de mercado, consultoria personalizada e análise de dados. Nos Estados Unidos, o boom foi intensificado durante a pandemia, com leilões recordes e uma explosão de canais de breakers (especialistas que abrem boxes ao vivo).

No Brasil, essa tendência começou a se intensificar nos últimos anos. Antes dominado pelas figurinhas tradicionais, o público brasileiro passou a buscar também produtos mais sofisticados, com foco em exclusividade, autógrafos e valor de mercado

Cards que valem uma fortuna

A prova de que os cards se tornaram investimento está nos números. O mais caro já vendido no mundo é um “Topps Mickey Mantle” de 1952, arrematado por US$ 12,6 milhões em agosto de 2022. A peça histórica é considerada um “Santo Graal” do colecionismo e representa como raridade, condição e legado influenciam o valor de um card.



(Reprodução/sportscollectorsdigest.com)

Outros exemplos incluem cards de atletas como LeBron James, Tom Brady, Lionel Messi e Erling Haaland, que já ultrapassaram a casa dos milhões em edições raras e autografadas.



(Foto: Divulgação - Topps)

Entenda a diferença entre linhas de produto

A Topps, marca pilar do colecionismo esportivo, oferece linhas de produtos voltadas para diferentes perfis: iniciantes, colecionadores e investidores. Entenda as principais diferenças:

Linhas de Entrada (Match Attax e Turbo Attax)

(Foto: Divulgação - Topps)

Foco em crianças, famílias e novos colecionadores

Cards com pontuação de ataque e defesa, ideais para jogos interativos

Grande variedade de jogadores e pilotos, ideal para quem quer iniciar na coleção

É uma ótima forma de começar a colecionar, já que oferece coleções com diversas opções, abrangendo os principais jogadores e pilotos do mundo.

Linha Hobby (Chrome e outras edições premium)

(Foto: Divulgação - Topps)

Foco em colecionadores

Cards com autógrafos originais, edições numeradas e até memorabilias game-used (como pedaços de uniforme ou bolas usadas em jogos)

Efeitos especiais: chrome, refractors, paralelas douradas, 1/1, entre outros

O papel das Topps na valorização do mercado

Com mais de 70 anos de história, a Topps é um dos pilares do colecionismo esportivo. A marca se destaca por lançar edições limitadas, inovar em acabamentos e garantir exclusividade por meio de contratos com mais de 5 mil atletas de diversas modalidades, além de possuir em seu portfólio atualmente as principais licenças esportivas e de entretenimento como UEFA, Premier League, F1, MLB, UFC, Barcelona FC, Real Madrid, Bayern FC, PSG, Disney, Marvel, Pixar, entre outras.

Alguns dos diferenciais da Topps que elevam o valor dos cards:

Autógrafos oficiais graças a contratos exclusivos;

Cards numerados, o que garante escassez e aumenta o desejo;

Materiais premium, como uniformes usados em jogo;

Parcerias com grandes ligas, como UEFA, o que legitima o produto;

Iniciativas como o Topps Now, que transforma momentos históricos do esporte em cards de edição limitada disponíveis por apenas alguns dias.

Essas estratégias colocam a Topps como uma das marcas mais relevantes do setor — não apenas como fabricante, mas como curadora de momentos icônicos do esporte — e consegue unir os dois mundos: o emocional e o financeiro.

Como começar sua coleção de cards com a Topps?

Se você está pensando em iniciar sua coleção, a dica é começar pelas linhas de entrada, como o Match Attax. Já para quem busca valor de mercado, a sugestão é mergulhar no universo Hobby, com as coleções Topps Chrome, Topps Now e outras edições especiais.

