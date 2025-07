Liverpool movimenta quase R$ 3 bilhões em contratações; veja compras e vendas

O Liverpool segue como protagonista da janela de verão europeu na temporada 25/26. Após conquistar o título da última edição da Premier League, o clube de Anfield vem fazendo alterações em seu elenco almejando mais um ano vitorioso. No total, entre compras e vendas, os Reds movimentaram 441,98 milhões de euros — ou R$ 2,87 bilhões na cotação atual.

O dinheiro envolvido, no entanto, é desigual em relação às despesas e receitas. Isso porque, até o momento, a diretoria do clube gastou 308,7 milhões de euros em contratações, enquanto teve uma entrada no caixa de 133,3 milhões de euros em vendas. O balanço atual é de 175,4 milhões de euros negativos.

Nesta janela, o Liverpool decidiu investir pesado em jovens jogadores que brilharam em equipes de menores da Europa. Florian Wirtz, por exemplo, foi comprado junto ao Bayer Leverkusen por 150 milhões de euros (quase R$ 1 bilhão) e se tornou a contratação mais cara do clube. Outra vinda que movimentou os cofres dos Reds foi a de Hugo Ekitiké, contratado por 95 milhões de euros do Frankfurt, da Alemanha.

Ex-PSG e Frankfurt, Hugo Ekitike posa com camisa do Liverpool (Divulgação/Liverpool)

O gasto de R$ 2 bilhões em contratações, entretanto, não seria possível sem a entrada de caixa no clube. Na última terça-feira (29), o Liverpool concluiu a venda do colombiano Luís Diaz para o Bayern de Munique por 75 milhões de euros (R$ 487 milhões). Outras saídas como a de Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah e Kelleher também contribuíram para um maior investimento em outros jogadores.

Luis Díaz é o novo reforço do Bayern de Munique. O clube alemão oficializou nesta quarta-feira (30) a chegada do atacante colombiano, de 28 anos, após concluir uma negociação extensa com o Liverpool. O acerto foi selado com uma proposta considerada mais vantajosa pelos ingleses, no valor de R$ 490 milhões. No novo time comandado por Vincent Kompany, Díaz vestirá a camisa 14.

Luís Diaz foi anunciado pelo Bayern de Munique (Divulgação)

Luis Díaz não foi relacionado para o amistoso entre Liverpool e Milan, no último sábado (26), em Hong Kong. Segundo o técnico Arne Slot, a decisão de deixar o colombiano fora da partida foi justamente a indefinição de seu futuro.

