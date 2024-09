Quarta só de brasileiros na Libertadores evidencia amplo domínio no campo e nas finanças

Maior clube do Chile e único clube do país a vencer a Libertadores (1991), o Colo-colo fez sua terceira maior contratação da história este ano, mas possui investimentos modestos. Segundo o Transfermarkt, o clube chileno acumulou um total de € 4,95 milhões (R$ 29,98 milhões) considerando as duas janelas de transferências. O valor equivale a somente 37% do total gasto pelo clube do G12 brasileiro que menos investiu no ano, que foi o São Paulo, com R$ 81,35 milhões.