Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 18/09/2024 - 10:17

Fluminense e Atlético-MG se encontram nesta quarta-feira (18), ás 19h, no Maracanã, em busca de uma vaga para a semifinal da Libertadores. Ambos derrotados na última rodada do Brasileirão, Galo e Flu viraram alvo de baralhos místicos e leituras de videntes, que previram o resultado do confronto. O vencedor do duelo encontrará River Plate ou Colo-Colo.

Entre os videntes não houveram grandes discordâncias. Todas as leituras apontam um confronto muito equilibrado no mando do Fluminense. Para o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no YouTube, o jogo emana energia de empate mas com uma possível reviravolta. As cartas apontam um Fluminense que pode superar o Atlético na ousadia.

Jhon Arias em ação pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- A gente tem possibilidade de empate. Vejo muito equilíbrio, estratégia boa do Atlético e do Fluminense, mas vejo uma pequena possibilidade para o Fluminense por se arriscar mais - disse Luiz, do canal Renascer das Cartas.

Seu colega de visões, o vidente Maurício, do canal Fannáticos (YouTube), que também enxergou 'energias parecidas', concorda com a previsão de uma partida deve equilibrada no Marcanã, pendendo para um empate, mas sem descartar a possibilidade de vitória do clube carioca.

- Gente, é um jogo que trás caminhos para empate, tá? As energias estão bem parecidas para os dois times. Mas o Fluminense tem a energia da transformação aqui na tiragem, com bastante custo, energia da cruz, vai ter caminhos para vencer esse jogo. Realmente a energia mais forte que eu vejo é uma vitória do Fluminense na Libertadores, mas esse jogo vai ter caminhos para empate, só não vejo uma vitória do Atlético - descartou o resultado.

Mesmo enfrentando dificuldades dias antes do encontro no Rio de Janeiro, o time Atlético surge como favorito nas previsões do canal Tarô Prevê. O lateral Saravia que surgiu como possível desfalque para o jogo de ida das quartas, se junta a Otávio, Zaracho, Eduardo Vargas e Alisson, baixas confirmadas para o jogo da Libertadores.

O lateral Saravia pode ser desfalque na Liubertadores por dores na coxa (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

- A conclusão que eu chego é que o tarô está dizendo para mim que inicialmente o Fluminense começa bem, tende a fazer gol, se sente unido, fortalecido, porém, o Atlético reage, final de jogo muito intenso, muito dramático, mas com uma pequena chance mais favorável ao Atlético de ganhar esse jogo. Mas não será estranho se der empate - destacou.