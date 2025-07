O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (11) um acordo por um novo patrocínio para estampar o uniforme da equipe principal do time. A ALE Combustíveis assinou um contrato válido até o fim de 2026. A marca da empresa ficará estampada na parte central do peito do uniforme, ao lado do escudo do Galo.

Camisa com o novo patrocínio do Atlético-MG (Foto: Divulgação)

O Atlético-MG e a empresa de combustíveis já haviam firmado uma parceria no ano de 2021. Este será o primeiro contrato de longo prazo entre as partes. A distribuidora também patrocinou o time feminino do Galo na temporada de 2021.

A união entre o Atlético-MG e a empresa devem levar benefícios aos torcedores do Galo, que terão uma série de possibilidades com os projetos que serão lançados com a parceira. Segundo o GE, os valores do patrocínio giram em torno dos R$ 4 milhões por ano.

A estreia da camisa do Atlético-MG com o novo patrocínio acontecerá neste sábado (12). O Galo encara o Bahia pela 13ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece às 21h (de Brasília) na Arena Fonte Nova.

Atlético-MG terá desfalques e retorno para encarar o Bahia

O volante Patrick, que foi titular em cinco dos últimos seis jogos do Galo, tem uma fratura por estresse na região lombar e fica fora do jogo. O atacante Rony e o goleiro Everson estão suspensos e também desfalcam o Atlético-MG no jogo.

Invicto há oito jogos no Brasileirão, o Atlético-MG tenta manter a sequência positiva diante do Bahia. O Galo ocupa a sétima posição do campeonato com 20 pontos e, em caso de vitória, ultrapassa o Bahia na tabela de classificação. Com uma combinação de resultados, o time pode terminar a rodada na terceira posição.