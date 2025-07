PSG acumula mais de um bilhão em premiações nesta temporada

O PSG vive, sem dúvidas, a melhor temporada de sua história. Além de conquistar sua primeira Champions League, o clube também pode erguer a primeira taça do novo formato do Mundial de Clubes. A ótima atuação do time, porém, não se estende apenas a somar troféus no museu. Os cofres do clube continuam enchendo com as premiações das competições.

O primeiro campeonato conquistado pela equipe comandada por Luís Enrique foi a Copa da França. O torneio, no entanto, não tem um peso muito grande aos bolsos do PSG. No total, o time arrecadou pouco mais de 1,2 milhão de euros (R$ 7,7 milhões) com o título.

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Na Ligue 1, por outro lado, a primeira posição rendeu uma premiação mais recheada ao clube. Campeão com algumas rodadas de antecedência, o PSG lucrou 60 milhões de euros (R$ 388 milhões) com o título.

Até então, a principal conquista da equipe parisiense foi a Champions League. Além de ter sido a primeira da história do clube, mais 83 milhões de euros (aproximadamente R$ 539,5 milhões) foram embolsados na conta do PSG ao longo da competição.

O Mundial de Clubes foi o torneio mais lucrativo ao Paris. Até o momento, com a classificação à final assegurada, o clube faturou US$ 107,525 milhões (R$ 598,5 milhões). Ao longo desta temporada, o PSG já lucrou cerca de 251 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão), valor que pode ser acrescido com o título do Mundial.

