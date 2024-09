Clube do Brasileirão monitora a situação de Gabigol

Gabigol em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 15:29 • Rio de Janeiro

O futuro de Gabigol no Flamengo é incerto. Com isso, alguns clubes do Brasil monitoram de perto a situação do atacante.



O contrato do jogador com o Fla termina no dia 31 de dezembro deste ano e o atleta já poderia assinar um pré-contrato de graça com qualquer outra equipe.



Na primeira metade do ano, Palmeiras e Corinthians demonstraram interesse na contratação de Gabriel Barbosa, mas as negociações não avançaram. Pelo lado do Flamengo, o clube vê como improvável uma renovação com o jogador, já que o estafe do atleta deseja estender o vínculo por mais quatro anos. A diretoria rubro-negra ofereceu um ano e deixou a responsabilidade nas mãos de Gabigol.



Futuro de Gabigol segue indefinido (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Com os imbróglios ainda não resolvidos entre ambas as partes, o Bahia observa, mas ainda não chegou a fazer uma oferta oficial pelo atacante.