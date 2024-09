Eduardo Paes livra Flamengo de prejuízo milionário com estádio no Gasômetro

Eduardo Paes garante que Flamengo não precisará arcar com remoção de estrutura da região do Gasômetro (Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 08:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Em busca da construção do novo estádio no Gasômetro, o Flamengo se livrou de um custo milionário pela remoção de estrutura de gás no local. No "Threads", Eduardo Paes afirmou que o custo será da Prefeitura e que a ação já estava nos planos do município.

- Estão me fazendo defender o Flamengo mais do que eu gostaria: que fique claro que esse não é o custo dessa transferência e quando ela acontecer, será de responsabilidade da prefeitura do Rio, que sabe que essa estrutura não pode estar em uma área que já vem recebendo tantos edifícios residenciais. Está em nossos planos há tempos! O Flamengo terá seu estádio novo ali no gasômetro com toda a qualidade e segurança que a região exige e merece. Ponto final!

Segundo a coluna do Ancelmo Gois, a retirada da estrutura poderia ter um custo de cerca de R$ 100 milhões para o responsável pela remoção. No entanto, Paes garante que o custo não chega a ser tão elevado.

O Flamengo planeja que sua nova casa esteja de pé em novembro de 2029 para realizar suas partidas. O clube conquistou o tão sonhado desejo de ter um estádio próprio com a desapropriação do terreno pela prefeitura.

Estrutura de gás precisa ser removida para construção do estádio do Flamengo (Wagner Meier/Lancepress!)