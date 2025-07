Duelo de fortunas: conheça os bilionários por trás de Chelsea e PSG

A final do Mundial de Clubes, neste domingo (13), entre Chelsea e PSG, não é só um confronto de craques como Dembélé, Cole Palmer e cia. Fora de campo, o duelo também é protagonizado por dois bilionários que transformaram seus clubes: Todd Boehly, pelo lado inglês, e Nasser Al-Khelaifi, à frente dos franceses.

💰 Todd Boehly – o investidor americano

Boehly é presidente e dono do Chelsea desde 2022, quando liderou um consórcio que comprou o clube por £ 4,25 bilhões (R$ 27 bilhões na cotação atual), após a saída de Roman Abramovich. Empresário experiente, Boehly fez fortuna com investimentos no setor de mídia, esportes e entretenimento, sendo copresidente da gigante Eldridge Industries e com participações no Los Angeles Dodgers (MLB), Lakers (NBA) e Sparks (WNBA).

🔹 Fortuna estimada: US$ 6,1 bilhões (R$ 33 bilhões), segundo a Forbes.

💸 Nasser Al-Khelaifi – o homem de confiança do Catar

No comando do PSG desde 2011, Al-Khelaifi é presidente do clube francês e CEO do Qatar Sports Investments (QSI), braço esportivo do governo do Catar. Ex-tenista profissional, ele é próximo da família real do país e foi o arquiteto da transformação do PSG em superpotência, com a contratação de nomes como Neymar e Messi.

🔹 Fortuna pessoal estimada: US$ 8 bilhões (R$ 43 bilhões), segundo estimativas da imprensa europeia.

De um lado, o poder privado americano. Do outro, o investimento estatal do Oriente Médio. Seja quem for o campeão, a final do Mundial será decidida não só com a bola rolando, mas com muito dinheiro envolvido nos bastidores.

