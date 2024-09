Zubeldía deve deixar Luciano no banco e escalar São Paulo com William Gomes contra o Botafogo

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 18/09/2024 - 14:15 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía deu sinais de que fará uma mudança nos onze titulares do São Paulo que enfrentarão o Botafogo pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (18), no Rio de Janeiro, às 21h30. O atacante Luciano deve ficar no banco e William Gomes pode assumir sua posição.

Apesar de ser o artilheiro do time no ano, com 14 gols marcados, e já ter balançado as redes sete vezes no Brasileirão, Luciano vem sendo criticado por suas últimas atuações com a camisa Tricolor.

E se a avaliação sobre o camisa 10 vem sendo negativa, William Gomes, de apenas 18 anos, tem conquistado a confiança do treinador e dos torcedores. Em três jogos como titular, William fez dois 2 gols. Um deles, foi o que deu a vitória ao Tricolor contra o Cruzeiro no domingo (15), no Mineirão, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No último treino do São Paulo no CT antes de viajar para o Rio de Janeiro, William Gomes apareceu entre os titulares. O resto do ataque era formado por Wellington Rato e Calleri, além de Lucas Moura pelo meio.

Assim, o Tricolor deve entrar em campo nesta noite com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.