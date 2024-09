Renato Maurício Prado surpreende ao cravar campeão da Libertadores: ‘Ninguém tira’

Taça da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 13:59 • Rio de Janeiro

Conhecido por falar com o público Rubro-Negro, o jornalista e flamenguista Renato Maurício Prado surpreendeu ao dar sua opinião sobre os clubes favoritos ao título da Libertadores. Utilizando o 'fator casa' como critério decisivo, RMP considera o River Plate imbatível no Monumental, mas aponta um time brasileiro como o favorito a chegar na grande final.

- Eu acho o Botafogo favorito, acho que ganha o Brasileiro e tem muita chance de ir para a final da Libertadores. Ganhar do River, dentro do Monumental de Núñez, é outra parada. Eu já falo há muito tempo: esse ano ninguém tira a Libertadores do River Plate - afirmou Renato.

No caminho até a final, o Botafogo ainda precisa derrubar grandes adversários para conquistar a taça inédita da Libertadores. Nesta quarta-feira (18), o Glorioso enfrenta o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, às 21h30m, no Nilton Santos.

O River Plate sai favorito a classificação para a semifinal da Libertadores, pois arrancou um empate por 1 a 1 contra o Colo-Colo, no Monumental David Arellano, na última terça-feira (17). Agora, o time argentino decide a vaga em sua casa, onde é uma das maiores potências do futebol mundial.

Para a Libertadores 2024, quatro estádios são cotados para receber a finalíssima: o gigante Más Monumental, do River Plate, em Buenos Aires, La Bombonera, do Boca Juniors, o Estádio Uno de La Plata, do Estudiantes, e o Estádio Libertadores da América, casa do clube Independiente de Avellaneda. Embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente, existe uma tendência que o estádio do River seja escolhido como palco, caso o clube avance até a final.