Textor x São Paulo: veja polêmicas que criaram rivalidade extracampo entre os clubes

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 15:36 • São Paulo (SP)

A partida entre Botafogo e São Paulo desta quarta-feira (18) tem uma camada extra de rivalidade criada nos bastidores nos últimos meses. John Textor, dono da SAF do Botafogo, e a diretoria do São Paulo viram sua relação desandar após uma série de polêmicas envolvendo o resultado do Brasileirão de 2023 e contratações.

Tudo começou quando Textor envolveu o São Paulo na sua acusação de que alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado teriam sido manipulados para que o Palmeiras fossem o campeão da competição.

O dono da SAF do Botafogo, afirmou que um relatório produzido pela empresa Good Game, contratada por ele para analisar as supostas manipulações, apontou "comportamentos anormais" de jogadores do São Paulo no clássico em que o Tricolor perdeu por 5 a 0 para o Palmeiras, em outubro de 2023. Segundo o documento, cinco atletas teriam apresentado "falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa".

As acusações do norte-americano deixaram a diretoria do clube paulista irritada. Julio Casares, presidente do São Paulo, divulgou uma nota repudiando as acusações feitas pelo time carioca.

"O São Paulo Futebol Clube mais uma vez é obrigado a vir a público para repudiar e refutar acusações infundadas contra a instituição e, principalmente, contra seus atletas.

O Clube não tolera que afirmações sem provas mais uma vez coloquem em dúvida a lisura e o profissionalismo de seus jogadores e irá seguir trabalhando para que irresponsáveis autores dessas acusações respondam em todas as esferas da Justiça e sejam banidos do futebol.

Por fim, o São Paulo FC espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo".

Por causa das acusações, Casares chegou a comparecer à CPI do Senado, que investigava manipulação no futebol brasileiro, para falar sobre o caso.

- Eu não sei se esse mesmo estudo dessa plataforma foi feito quando ele (Botafogo) tomou uma virada histórica do Palmeiras. É muito irresponsável sem ter o prejuízo de apurar, fazer um juízo de valor. Aquele jogador que teve 80% de passes errados, isso não significa que ele está envolvido. Tem que apurar, mas a responsabilidade deve ser medida pelo que ele fala. Eu não faria um juízo de valor colocando um delito grave em cima de um profissional - declarou.

Venda de Perri também gerou polêmica entre os clubes. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Caso Lucas Perri

Os desentendimentos entre as diretorias de Botafogo e São Paulo, porém, não pararam por aí. Há uma semana, Julio Casares, levantou dúvidas sobre o Grupo Eagle, que é comandado por Textor e que detém as ações do Botafogo e do Lyon, da França.

O presidente do Tricolor afirmou que estava incomodado com as transferências de atletas do Glorioso para a equipe francesa por valores baixos.

O exemplo citado por Casares foi o caso do jogador Lucas Perri - formado em Cotia -, que foi contratado pelo Lyon por pouco mais de R$17 milhões. Para o presidente do time paulista, o goleiro deveria ter sido negociado por um valor mais elevado.

- Não quero fazer acusações, não trabalho assim. Mas um jogador convocado para a Seleção Brasileira vale muito menos que o valor de mercado? Isso suscita dúvidas - declarou Julio Casares, em entrevista ao Uol.

Textor, no entanto, justificou o baixo valor da transação, por ser dono dos dois clubes.

- Quando ocorre uma transferência entre dois clubes controlados, estimamos o valor através do Transfermarkt e ajustamos as características da transação. Neste caso, é apenas uma compra de 50% - explicou.

Assim, o jogo entre os dois gigantes do futebol brasileiro ganhou novos contornos, que podem ou não aumentar durante essa disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores.