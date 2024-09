Entenda motivos para Fluminense ser favorito contra Atlético-MG, na Libertadores

Hulk em ação contra o Fluminense, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Na semana do jogo de ida das quartas de final da Libertadores, Hulk jogou a responsabilidade e o favoritismo para o Fluminense. O Tricolor recebe o Atlético-MG, nesta quarta-feira (18), visando a construção de uma vantagem antes de viajar para Belo Horizonte.

Mas existe esse favoritismo do Time de Guerreiros diante do Galo em busca de uma vaga na semifinal da competição continental? O Lance! analisa o histórico do clube de Laranjeiras no torneio, mas também os confrontos contra brasileiros e o momento atual das equipes.

Força em casa

Em sua 10ª participação na história da Libertadores, o Fluminense já fez 45 partidas como mandante. Nesse período, o Tricolor conquistou 28 vitórias, 11 empates e apenas seis derrotas, tendo um aproveitamento de 70,3%.

Por esse ponto de vista, o Tricolor tem grandes chances de deixar o Maracanã com uma vantagem para o duelo de volta, seja ela pequena, seja ela grande. No entanto, retrospecto e estatísticas não entram em campo.

Retrospecto contra brasileiros

Em sete oportunidades, o Time de Guerreiros encarou equipes brasileiras na Libertadores, tendo um desempenho com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Os números não representam uma grande vantagem para os cariocas diante dos mineiros.

No entanto, o Fluminense avançou em 100% das vezes em que enfrentou rivais nacionais no mata-mata do torneio continental. O Tricolor eliminou o São Paulo em 2008, Internacional em 2012 e 2023, além do Grêmio em 2024.

As duas derrotas em casa na Libertadores para clubes brasileiros contra Palmeiras, em 1971, e Grêmio, em 2013, ocorreram na fase de grupos.

Momento atual

Nos dois confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense empatou com o Atlético-MG, em Cariacica, e derrotou o Galo por 2 a 0, no Mineirão. Além disso, o Tricolor é uma pedra no sapato do técnico Gabriel Milito, que não venceu a equipe carioca em quatro partidas na carreira.

Outro ponto que joga a favor do Time de Guerreiros é a campanha das duas equipes desde a chegada de Mano Menezes, no Brasileirão. Enquanto o Fluminense ocupa a 6ª colocação desde a 14ª rodada, os mineiros ocupam apenas a 14ª colocação nesse recorte, o que mostra que o Tricolor vive uma fase melhor.