Colo-Colo empate com o River Plate por 1 a 1, pelo jogo de ida das quartas da Libertadores (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 23:37 • Santiago (CHI)

Na noite desta terça-feira (17), Colo-Colo e River Plate empataram por 1 a 1, no Monumental David Arellano, Santiago (CHI), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Os gols da partida foram marcados por Pezzella, no primeiro tempo pela equipe argentina, e depois por Palacios, na segunda etapa, para os anfitriões.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Primeiro tempo

Os primeiros 10 minutos de jogo foram de domínio absoluto do River Plate. A equipe argentina conseguiu encaixar uma marcação pressão, forçando o Colo-Colo a tentar ligações diretas com os atacantes - o que não deu muito certo.

Porém, a tônica da partida mudou a partir deste momento. O Colo-Colo melhorou no jogo, encontrou alternativas para sair da pressão argentina e conseguiu criar algumas oportunidades. As duas melhores foram: um bonito chute do volante Gil, no travessão; e uma cabeçada do atacante Correa, aproveitando um belo lançamento de Vidal, que obrigou o Armani a fazer uma defesa difícil.

Já na parte final do primeiro tempo, o River "achou" um gol, com o zagueiro Pezzella. O clube estava com sérias dificuldades para jogar, mas foi feliz em conseguir uma falta perto da linha lateral, que resultou no gol dos argentinos.

Segundo tempo

A segunda etapa começou do jeito que terminou o primeiro tempo - domínio do Colo-Colo. E dessa vez, a justiça foi feita. Aos 15 minutos, Palacios recebeu a bola dentro da área e bateu na saída do goleiro, empatando a partida.

Os 30 minutos seguintes seguiram o roteiro do jogo - pressão do Colo-Colo. A equipe argentina não levou perigo nenhuma vez no segundo tempo, enquanto o time chileno finalizou algumas vezes na meta de Armani.

Momentos antes dos acréscimos, Falcón e Paulo Díaz se estranharam na área do Colo-Colo e foram expulsos, após serem advertidos verbalmente inúmeras vezes pelo árbitro brasileiro Raphael Claus.

Mesmo com todo o domínio do Colo-Colo, o River Plate conseguiu voltar para a Argentina com um empate. Sendo assim, o time de Buenos Aires terá que vencer por no mínimo um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Libertadores.

O resultado de hoje, teve um gostinho amargo para os chilenos, levando em consideração as circunstâncias da partida.

E agora?

As equipes voltam a se enfrentar, na próxima terça-feira (24), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG).

Colo-Colo empata com o River Plate por 1 a 1, no jogo de ida das quartas da Libertadores (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Colo-Colo 1 x 1 River Plate

Quartas de final (Ida) - Libertadores

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Monumental David Arellano, Santiago (CHI);

🟨 Árbitro: Raphael Claus (BRA);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski (BRA).

⚽ Gols: 42' Pezzella (RIV); 60' Palacios (COL);

🟨 Cartões Amarelos: Saldivia, Cortés e Wiemberg (COL); Armani e Borja (RIV);

🟥 Cartões Vermelhos: - Paulo Díaz (RIV); Falcón (COL);

⚽ ESCALAÇÕES:

Colo-Colo (Técnico: Jorge Almirón)

Brayan Cortés; Mauricio Isla, Saldivia (Amor), Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Carlos Palacios, Gil (Castellani), Vidal (Bolados), Pavez, Javier Correa (Paiva) e Lucas Cepeda.

River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo)

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Acuña; Santiago Simón (Pírez), Matías Kranevitter (Nicolás Fonseca), Nacho Fernández (Lanzini); Claudio Echeverri (Villagra), Maximiliano Meza (Colidio) e Miguel Borja.