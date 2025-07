Premiação do Mundial: o que dá para comprar com valor pago ao campeão?

A final do Mundial de Clubes, neste domingo (13), às 16h (de Brasília), entre Chelsea e PSG, vale mais do que o troféu e a glória esportiva: o campeão vai embolsar US$ 40 milhões (R$ 223 milhões) apenas pelo título. Somando os bônus por desempenho ao longo da campanha, o clube vencedor deixará os Estados Unidos com mais de US$ 115 milhões (R$ 640 milhões, em valores brutos).

Mas, afinal, o que dá para fazer com essa bolada?

💼 Se você for dirigente de PSG ou Chelsea...

Contratar craques de peso

Com R$ 640 milhões, dá para contratar nomes como Rodrygo ou Raphinha , ambos avaliados em € 90 mi (R$ 580 mi).

Com R$ 640 milhões, dá para contratar nomes como ou , ambos avaliados em € 90 mi (R$ 580 mi). Investir em infraestrutura

O valor cobre a reforma completa de um centro de treinamento ou parte da reforma de um estádio de grande porte.

⚽ E se esse dinheiro caísse na conta de um torcedor?

👕 Comprar cerca de 2 milhões de camisas oficiais (R$ 300 cada)

(R$ 300 cada) ✈️ Bancar 3 mil viagens completas para a Copa do Mundo de 2026 (com ingressos, voos e hospedagem premium)

(com ingressos, voos e hospedagem premium) 🚗 Levar 800 Ferraris 296 GTB (avaliadas em R$ 800 mil cada)

(avaliadas em R$ 800 mil cada) 🏠 Comprar 100 casas de luxo de R$ 6 milhões cada

Seja para reforçar o elenco ou realizar sonhos de consumo, o prêmio do Mundial mostra a força financeira do torneio — e por que ele virou prioridade para gigantes europeus. E aí, o que você faria com R$ 640 milhões?

