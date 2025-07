As campanhas de destaque dos times brasileiros no Mundial de Clubes colocou as equipes e seus elencos em evidência na mídia global ao longo da competição. Além dos jogadores, os técnicos ganharam relevância pelo protagonismo que tiveram nos duelos da competição, principalmente contra adversários europeus mundialmente conhecidos. Um levantamento feito pelo Google evidencia o "boom" nas buscas pelos nomes dos comandantes de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras durante o torneio.

A pesquisa foi feita através da ferramenta Google Trends e é publicada com exclusividade pelo Lance! Biz, reunindo dados levantados entre 14 de junho e 10 de julho, três dias antes da final entre PSG e Chelsea, que acontece no domingo (13). São atribuídos índices de busca aos técnicos que variam de zero a 100, em que o maior valor significa mais volume nas pesquisas pelo nome.

Apesar das equipes brasileiras terem chegado na competição com menos holofotes da mídia e do público, o cenário mudou ao longo do torneio e o público do exterior passou a se interessar, tornando possível que um técnico de um clube do Brasileirão competisse nas buscas com nomes globais, como Pep Guardiola, Luis Enrique e Xabi Alonso. Do trio espanhol, o último, recém contratado pelo Real Madrid é o nome que lidera o ranking e é o mais pesquisado entre todos da competição.

O peso de estrear no comando da equipe madridista ajudou Xabi a liderar a lista, onde aparece com o índice 100 de pesquisa no Google Trends, número máximo atribuído ao volume de buscas. Na sequência, Pep e Luis Enrique completam o pódio dos treinadores mais buscados pela ferramenta. O técnico do City teve índice 64 no interesse dos usuários, enquanto o finalista do PSG surge com 47 pontos marcados na lista.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, foi o brasileiro mais buscado nas pesquisas do Google Trends no Mundial. (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Técnicos brasileiros mais buscados no Google

Entre os brasileiros, o treinador mais pesquisado ao longo do Mundial de Clubes foi o que chegou mais longe, Renato Gaúcho. O técnico do Fluminense teve índice 32 na pesquisa internacional dos usuários através do Google Trends, ocupando a quinta posição no ranking. Ele fica logo à frente de Filipe Luís, comandante do Flamengo.

O ex-lateral foi o sexto nome entre os treinadores que aparecem na lista entre os mais buscados enquanto técnico do rubro-negro carioca, com 31 pontos marcados. Fora do top dez estão os portugueses Abel Ferreira e Renato Paiva, técnicos do Palmeiras e Botafogo, respectivamente.

Abel é o 12º mais buscado da pesquisa do Google 16 pontos marcados no índice, enquanto Renato Paiva surge na 17ª posição com dez no índice de pesquisa. Apesar de estarem fora dos dez primeiros, ainda aparecem em posições próximas de nomes conhecidos internacionalmente, como Enzo Maresca, finalista com o Chelsea, 11º colocado na lista com 18 pontos, ou Niko Kovac, do Dortmund, 19º com seis no índice.

A pesquisa também analisou a perspectiva do crescimento nas buscas, comparando o tamanho das buscas durante o Mundial de Clubes e as pesquisas num período anterior. Nesse cenário, Renato Paiva lidera com folga e obteve um aumento de 940% no interesse do público, enquanto Filipe Luís aparece na segunda posição com um crescimento de 540%. O semifinalista Renato Gaúcho foi o terceiro com mais disparidade de crescimento nas buscas e atingiu 510% mais pesquisas com seu nome. Abel é o 13º com 110% mais buscas o envolvendo.