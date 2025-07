Qual é o salário de Alexander Isak, atacante sueco cobiçado pelo Liverpool?

Alexander Isak, atacante que foi destaque na temporada passada pelo Newcastle, vem atraindo atenções de gigantes clubes do futebol europeu. O Liverpool, que já investiu pesado nesta janela de transferências, é a equipe mais próxima de contratar o sueco de 25 anos. Mas, afinal, qual é o salário do jogador?

Como uma das principais do elenco do Newcastle, Alexander Isak recebe o quarto maior salário, atrás apenas de Bruno Guimarães, Anthony Gordon e Joelinton. De acordo com o Capology, portal especializado em finanças do futebol, a renumeração do sueco é de 6,24 milhões de euros (R$ 40,5 milhões) por ano.

O Newcastle tenta renovar o contrato do atacante, que ainda tem vínculo até junho de 2028, mas também monitora opções para substituí-lo, caso uma saída se concretize. De olho, o Liverpool estaria disposto a pagar 120 milhões de libras pelo artilheiro.

Al-Hilal teria oferecido salário astronômico por Isak, segundo jornal

Um dos clubes com maior poder econômico do mundo, o Al-Hilal também brigou pela contratação de Isak. De acordo com o jornal "The Guardian", os arábes planejaram oferecer um salário de 600 mil libras esterlinas semanais — o equivalente a aproximadamente R$ 4,4 milhões.

Apesar do alto valor apresentado, o sueco rejeitou a oferta do clube saudita, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, o desejo do jogador ainda é deixar o Newcastle e se juntar ao Liverpool já na próxima temporada.

