Pela primeira vez em quatro meses, Dorival Júnior retornou à sede da CBF para realizar nova convocação da Seleção Brasileira. Considerada a maior e melhor liga de futebol do mundo, a Premier League, mais uma vez, foi o destaque, com o maior número de jogadores convocados.

Ao todo, 10 dos 23 nomes que integram a Seleção de Dorival atuam na Premier League. São eles: Alisson, Ederson, Gabriel Magalhães, Murillo, André, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Joelinton, João Pedro e Savinho. Lucas Paquetá, do West Ham, que é convocado com frequência, ficou de fora por lesão.

O que chama a atenção é que o Brasileirão aparece logo depois da Premier League, como a segunda liga com mais convocados. Com Neymar encabeçando a lista, foram sete atletas chamados: Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Guilherme Arana, Gerson e Estêvão.

Veja as ligas com mais jogadores convocados pela Seleção Brasileira 🌎

1️⃣ Premier League: 10 - Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Gabriel Magalhães (Arsenal), Murillo (Nottingham Forest), André (Wolves), Matheus Cunha (Wolves), Bruno Guimarães (Newcastle), Joelinton (Newcastle), João Pedro (Brighton) e Savinho (Manchester City)

2️⃣ Brasileirão: 7 - Neymar (Santos), Léo Ortiz (Flamengo), Wesley (Flamengo), Danilo (Flamengo), Arana (Atlético-MG), Gerson (Flamengo) e Estêvão (Palmeiras)

3️⃣ LaLiga (Espanha): 3 - Vini Jr (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona)

4️⃣ Ligue 1 (França): 2 - Marquinhos (PSG) e Vanderson (Monaco)

5️⃣ Saudi Pro League (Arábia Saudita): 1 - Bento (Al Nassr)

(Foto: Divulgação / Manchester City)

Flamengo é o time com mais convocados por Dorival

Se no quesito liga o destaque da Seleção fica com a Premier League, o Flamengo é o time que destoa entre aqueles com mais convocados por Dorival Júnior. Ao todo, o Rubro-Negro teve quatro atletas chamados pelo seu ex-treinador: Léo Ortiz, Wesley, Danilo e Gerson.

Manchester City (Ederson e Savinho), Wolverhampton (André e Matheus Cunha), Newcastle (Joelinton e Bruno Guimarães) e Real Madrid (Vini Jr e Rodrygo) aparecem logo depois.