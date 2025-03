Dorival: ‘A Seleção vem melhorando e todos estão percebendo’

Apesar da quinta colocação na tabela de classificação nas Eliminatórias, e de vir de dois empates seguidos no qualificatório sul-americano, a comissão técnica da Seleção Brasileira vê a equipe evoluindo e “num nível superior” em relação ao início da competição. Mas o técnico Dorival Júnior, que nesta quinta-feira (6) anunciou os convocados para os jogos com Colômbia e Argentina, admite nas entrelinhas que no curto prazo a busca é pelos pontos necessários para o Brasil estar na Copa do Mundo de 2026.

— Nós estamos lutando para encontrarmos esse momento [de equilíbrio] e na expectativa que possamos aliar as boas atuações com os resultados que precisamos. Eu acho que nesse momento, pela recuperação que nós tivemos para que pudéssemos trazer lá de trás essa diferença de pontuação considerável que tínhamos, já foi uma primeira conquista. Naturalmente que ninguém está satisfeito com nada disso, principalmente nós que aqui estamos — declarou Dorival Júnior.

Dorival: 'Seleção já está mostrando um nível superior'

— Nós estamos buscando a melhor situação possível e vamos encontrar. Eu tenho confiança plena nesse grupo de jogadores e no trabalho que está sendo desenvolvido — acrescentou o treinador.

O enfoque no “processo de recuperação” foi dado em diversos momentos da entrevista coletiva do treinador. Começou antes mesmo da divulgação da lista de 23 convocados, em fala do coordenador executivo da Seleção, Rodrigo Caetano. Depois, foi reiterado também por Dorival Júnior.

— Eu acredito que estamos vindo de um processo de recuperação nas Eliminatórias. Temos uma forma de avaliar todos eles [jogadores] desde a primeira apresentação. É natural que não estejamos satisfeitos até esse momento. Muita coisa pode acontecer. A Seleção vem melhorando e acredito que todos estejam percebendo isso — sustentou Dorival.

— Nessas últimas quatro partidas, acredito que já mostramos um nível superior ao que foi apresentado. Tudo é um processo e confio no trabalho que está sendo desenvolvido por todos nós. A expectativa é de que a gente faça dois grandes jogos. Os jogadores gostam disso e se preparam para uma ocasião como essa — disse o técnico da Seleção Brasileira, em referência aos confrontos com a Colômbia, dia 20, em Brasília, e com a Argentina, cinco dias depois, em Buenos Aires.