Oscar, Lucas Moura e Alisson estavam na pré-lista de convocação de Dorival Júnior, mas não foram convocados para a Seleção Brasileira. O trio do São Paulo vivia a expectativa por conta da boa fase neste início de temporada.

Dos atletas do São Paulo, Dorival chegou a trabalhar com Alisson e Lucas Moura. Oscar não chegou a trabalhar diretamente com Dorival, mas existiram notícias que o jogador estaria na mira do treinador há algum tempo.

Porém, como dito, nenhum dos nomes pintou. A lista de convocados para a Seleção Brasileira foi anunciada nesta quinta-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol. A Seleção tem compromissos contra a Colômbia e a Argentina pelas pré-eliminatórias da Copa do Mundo.

Lucas Moura e Oscar na pré-lista de Dorival (Foto: Divulgação/ SPFC)

Quem entrou no lugar do trio do São Paulo na convocação?

Lucas Moura, Alisson e Oscar

Os jogadores estavam listados como meio-campistas na pré-convocação divulgada na última semana. Para a posição, foram convocados: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha, Neymar (Santos) e Joelinton (Newcastle).

Alisson também ficou de fora (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Veja a lista completa de convocados da Seleção Brasileira