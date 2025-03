O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, revelou nesta quinta-feira (6) a lista dos jogadores convocados para os próximos jogos da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Um dos nomes que ficou fora dos confrontos contra Colômbia e Argentina foi o atacante Endrick, do Real Madrid. A ausência do jogador gerou revolta por parte dos internautas nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Logo após a divulgação da lista completa, foi possível observar diversas críticas a Dorival pela não convocação da jovem promessa do futebol brasileiro. No lugar do atacante, o treinador optou por dar oportunidade a João Pedro, do Brighton-ING.

Um dos pontos levantados como justificativa para a ausência de Endrick foi o fato de o brasileiro ser reserva do Real Madrid. Mesmo assim, alguns internautas ainda se posicionaram contra a ausência do atacante, de apenas 18 anos.

continua após a publicidade

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) DEFENSORES: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Léo Ortiz (Flamengo), Murillo (Nottingham Forest), Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wesley (Flamengo), Vanderson (Monaco) MEIO-CAMPISTAS: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha, Neymar (Santos) e Joelinton (Newcastle) ATACANTES: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Jr. (Real Madrid)