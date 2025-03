Dorival celebra retorno de Neymar na Seleção: ‘Espero que seja feliz’

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, convocou nesta quinta-feira (06) os 23 jogadores que vão defender a Seleção Brasileira nos próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra a Colômbia e a Argentina, respectivamente.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O grande destaque da lista foi o anúncio do retorno do atacante Neymar, que ficou de fora das convocações durante um ano e meio após sofrer uma grave lesão no joelho.

Dorival ressaltou que não quer uma responsabilidade excessiva no capitão do Santos.

-Ninguém precisa falar a respeito do que representa Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, consciência, mas também entendemos que a capacidade e qualidade de um jogador como esse acabam sendo um condicionante para que ele possa superar toda e qualquer situação que venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram o que ele representa dentro do grupo. É a primeira oportunidade que nós temos ele à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem bem. Espero que ele seja muito feliz neste retorno e que a gente possa dar segurança para que ele desenvolva o melhor dentro do seu momento. Não vamos criar uma alta expecatativa e nem jogar uma responsabilidade alta neste retorno. Que tenha equilíbrio e uma regularidade nas duas partidas, que serão muito difíceis. Os nossos adversários terão uma Seleção Brasileira muito bem preparada. - afirmou o comandante da amrelinha.

continua após a publicidade

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, convoca 23 jogadores para as Eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Os jogadores se apresentam no próximo dia 17, em Brasília, para o duelo contra a Colômbia. O jogo será no dia 20 de março (quinta-feira), às 21h45, no Mané Garrincha.

➡️Com retorno de Neymar, Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira; veja a lista

A Seleção vai permancer em Brasília até o dia 24 de março. Ou seja, vai seguir viagem para Buenos Aires apenas um dia antes da partida no Monumental de Núñez.

continua após a publicidade

Portanto, todos os treinos serão realizados nos Estádios Bezerrão e Mané Garrincha, em Brasília.

O Coordenador de Seleções masculinas, Rodrigo Caetano, explicou o motivo de ter escolhido Brasília como a base do time nesta convocação.

-Escolhemos jogar em Brasília pela logística, pela ótima condição do estádio Mané Garrincha. Tenho certeza de que teremos uma boa atmosfera para enfrentar a Colômbia. Sobre a pré-lista, quero fazer alguns esclarecimentos com o objetivo de total transparência. O trabalho realizado pela comissão técnica em eleger 52 nomes tem como objetivo nos precaver em relação às substituições, pelo risco de precisar trocar algum jogador. Já tivemos 18 cortes mesmo depois da oficialização dos 23 nomes. - ressaltou Rodrigo.

O Brasil está em quinto lugar na classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 18 pontos.