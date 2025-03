Quanto custaram os principais jogadores repatriados no Brasil? Veja lista

O Atlético Mineiro foi hexacampeão mineiro em 2025 e teve mais uma vez o Hulk como principal destaque do elenco. O atacante de 38 anos pode ser considerado um case de sucesso quando se trata de grandes jogadores que retornaram ao futebol brasileiro e que tem como objetivo retomar grandes momentos vivido como atleta no país. O atleta do Galo puxa uma fila de nomes de peso, mas será que todos corresponderam como esperado? E quanto custaram?

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Lance! fez um levantamento com outros nove grandes nomes do futebol que voltaram a atuar no Brasil nos último três anos (já depois do retorno de Hulk ao Atlético) para entender os custos dessas contratações aos clubes e o retorno esportivo apresentado pelo jogador e pelo clube.

Entre os nomes levantados na lista, há um movimento quase unânime: quase todos chegaram de graça ao futebol brasileiro após longo período na Europa. O recorte selecionou os nomes: Neymar Jr, Lucas Moura, Oscar, Marcelo, Thiago Silva, Felipe Anderson, Alex Telles, Gerson e Alan Patrick. Desses, apenas os dois últimos tiveram algum custo relacionado às suas chegadas.

continua após a publicidade

Gerson, do Flamengo, foi comprado por mais de R$ 90 mi no começo de 2023. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O meia atacante destaque do Internacional retornou ao Colorado no meio da temporada 2022 e custou ao cofres do time gaúcho cerca de R$ 2 milhões. O valor, considerado baixo para os padrões do mercado de transferências, ainda fez parte de um acordo do clube com o então dono dos direitos do atleta, o Shakhtar Donetsk, para encerrar uma dívida existente na época.

No Flamengo, Gerson realmente foi um reforço que teve um valor considerável para as finanças do rubro-negro. A equipe carioca anunciou o meia no começo de 2023 em uma operação que repatriou o jogador após ele mesmo ter deixado o Fla no meio de 2021. Há pouco mais de dois anos, a compra do volante junto ao Olympique de Marselha custou 16 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões na cotação do período).

continua após a publicidade

➡️ Qual o time mais valioso da Libertadores? Brasil lidera ranking; veja

Com a exceção dos dois, todos os outros litados vieram em condição de estarem livres no mercado. Lucas, Thiago Silva e Felipe Anderson saíram direto de uma das cinco grandes ligas europeias. Enquanto Marcelo, Oscar, Alex Telles e Neymar estavam em clubes de campeonatos mais alterativos de dentro e fora da Europa.

Custo benefício dos atletas que chegaram de graça

De todos os listados, Marcelo é o único já aposentado e que pode ter sua passagem analisada com começo, meio e fim. O lateral sai do Olympiacos após curta passagem no futebol grego e desembarca no Rio de Janeiro para defender o clube que o formou. Em uma temporada histórica, o ex-jogador ajuda o Fluminense a conquistar um Campeonato Carioca e uma inédita Libertadores, o que dá ao time quase R$ 195 milhões em premiações somadas ao fim de 2023. Um custo benefício bastante positivo à equipe.

Ainda neste ano, outro nome que já estava no futebol brasileiro e que teve peso importante para sua equipe faturar altas cifras com premiação foi Lucas Moura. O atacante retorna ao São Paulo e lidera o elenco rumo ao inédito título da Copa Do Brasil. Competição de maior valor em bônus do futebol do país, o Tricolor do Morumbi faturou pouco mais de R$ 88 milhões pelo troféu, sendo R$ 70 mi apenas pela decisão vencida contra o Flamengo.

Lucas Moura conquistou a Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Oscar, que chegou nesta temporada, ainda não tem taças em sua prateleira com o São Paulo e busca conquistar a primeira. O mesmo com Thiago Silva, que chegou no meio do ano passado e ainda não venceu pelo Fluminense. O zagueiro saiu do Chelsea para o clube carioca e ajudou a livrar o clube do rebaixamento - o que também tem um impacto importante, já que evita rombos financeiros significativos com a queda para a Série B, mas que são difíceis de estimar numericamente.

➡️ Qual o time mais valioso da Sul-Americana? Brasil lidera ranking da copa

Felipe Anderson é um nome que ainda não entregou o que se esperava tecnicamente e, somado a isso, ainda não viu sua equipe conquistar um título. Desde que chegou, em julho de 2024, o Palmeiras caiu na Libertadores e Copa do Brasil, além de terminar com o vice-campeonato do Brasileirão. O meia ainda precisa se provar em seu retorno ao Brasil. O título mais próximo, por enquanto, é o Paulistão 2025, mas que não foi conquistado até a publicação desta matéria.

No Rio de Janeiro, Alex Telles veio de graças e incorporou o elenco do Botafogo no segundo semestre de 2024, ajudando o clube e levar a inédita Libertadores e o bi do Brasileirão, o que rendeu uma alta premiação à equipe. Foram pouco mais de R$ 260 mi só de bônus. O lateral teve participação direta, já que marcou o segundo gol botafoguense na decisão contra Atlético-MG na final da copa continental.

Custo benefício das contratações pagas

Ao analisar Gerson e Alan Patrick, as duas chegadas são consideradas positivas para Flamengo e Internacional. Por mais que não exista um valor exato da operação de manutenção desses jogadores nas equipes, é possível comparar com os ganhos financeiros e esportivos até aqui.

Além do sucesso em 2019, Gerson retorna ao Fla no começo de 2023 e o rubro-negro conquistou no ano passado uma Copa do Brasil, que teve premiação total de R$ 94 milhões (valor bem acima do que custou a contratação do meia). O volante ainda foi titular em dois títulos do estadual, mas que não têm valor de premiação.

➡️ Sorteio da Libertadores: Grupo da morte? Veja as chaves mais valiosas

Além da métrica numérica, a volta do jogador ajudou na exposição da marca do clube na Seleção Brasileira, por exemplo, já que Gerson vem sendo convocado com frequência por Dorival Jr. e ainda briga pela titularidade na equipe.

No caso de Alan Patrick, o Inter esteve perto de bater a decisão da Libertadores 2023, caiu justamente para o Fluminense de Marcelo na semifinal. Por aquela campanha, a Conmebol pagou US$ 2,3 milhões, ou R$ 11,6 milhões na época. Em 2025, conquistou sua primeira taça pelo Inter, que foi o Gauchão. Mas a competição também não tem premiação, apenas pelas cotas de transmissão na TV.

Neymar alavancou a marca do Santos desde o seu retorno. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Efeito Neymar no Santos

O principal nome entre os listados é também um dos que tem menos tempo de repatriação. Ao lado de Oscar, Neymar retornou ao futebol brasileiro neste começo de ano e ainda não tem perspectiva de voltar a ser campeão pelo Peixe. Mas sua presença em Santos foi responsável por uma onda de valorização das cifras publicitárias da equipe.

➡️ Quem paga mais? Veja a premiação dos Estaduais pelo Brasil

Desde sua chegada, Neymar tem sido um canhão para a imagem do Santos no aspecto comercial e o clube fechou uma série de patrocínios por conta do retorno do atleta. No período de sua apresentação, o Lance! apurou que a equipe elevou em 400% os valores dos seus espaços publicitários nos uniformes, além de três novos patrocinadores que agregaram à camisa a partir do jogo de reestreia do camisa 10.

Nas redes sociais, o efeito também foi imediato. O Santos ultrapassou rivais, viveu um 'boom' de popularidade online e hoje soma mais de sete milhões de seguidores apenas no Instagram. Deixou para trás times com torcidas maiores no país, como São Paulo, Palmeiras e Vasco. Em campo, são sete jogos com seis participações em gols e a busca por um título com a equipe.