Qual o time mais valioso da Libertadores? Brasil lidera ranking; veja

A Libertadores inicia sua fase de grupos no começo de abril e terá a participação de sete clubes brasileiros em sua disputa. A copa continental vem sendo dominada pelo Brasil ao longo dos últimos anos, refletindo uma realidade financeira que tem se estabeleceu com o crescimento das ligas no país. Atualmente, times do Brasileirão são maioria entre as equipes mais valiosas da competição.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Lance! fez um levantamento que aponta quais são os clubes mais valiosos entre os 32 participantes da Libertadores 2025. O destaque vai justamente para os sete representantes do Brasil, que figuram entre os 15 mais bem avaliados no quesito. Apenas a Argentina consegue concorrer com o Brasileirão e tem participantes à frente de equipes brasileiras. Nesse recorte, Equador, Chile e Paraguai têm um representante cada.

Outro dado que chama a atenção é a diferença de valor de mercado entre o de menor valor e o líder do ranking. Há um abismo de 223,5 milhões de euros, o que corresponde a R$ 1,37 bilhão na cotação atual. O alto valor separa o Palmeiras, que lidera a lista, do Deportivo Táchira, atual bicampeão da Venezuela. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

continua após a publicidade

Elenco do Palmeiras é o mais valioso da Libertadores 2025. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Quais são os clubes mais valiosos da Libertadores 2025

Além do Palmeiras, outros três clubes estão entre os cinco mais valiosos da Libertadores 2025. E o top 3 é totalmente dominado por equipes do Brasileirão: Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O alviverde lidera a lista e é avaliado em R$ 1,4 bilhão, seguido pelo rubro-negro carioca, com R$ 1,2 bilhão.

O Botafogo, atual campeão da competição, é o terceiro colocado no ranking, mas tem uma diferença considerável para Palmeiras e Flamengo. A equipe alvinegra é avaliada em R$ 739 milhões, um valor 47,3% menor que as cifras apontadas para o alviverde paulista.

continua após a publicidade

➡️ Qual clube do Grupo City mais fatura depois do Manchester? Veja ranking

O primeiro time que aparece como "intruso" na sequência de brasileiros é o River Plate, da Argentina, 4º colocado e avaliado em R$ 699 milhões. Na quinta posição vem o Internacional, avaliado em R$ 603 milhões, seguido pelo Bahia, que volta a disputar a competição após 36 anos e já aparece como o 6º colocado com R$ 562 milhões de valor de mercado.

Completando a lista dos sete times do Brasileirão, aparecem São Paulo, na sétima posição, e o Fortaleza, 12º no ranking. O Tricolor do Morumbi tem valor de mercado apontado em R$ 477 milhões, enquanto o time cearense é avaliado pelo Transfermarkt em R$ 293 milhões.

Internacional tem o 5º elenco mais valioso da Copa Libertadores 2025. (Foto: Internacional/Divulgação)

➡️ Brasil lidera? Veja as seleções mais valiosas da data Fifa

Os outros argentinos que aparecem no top 15 da competição são o Racing, 8º na lista com R$ 460 milhões, o Vélez Sarsfield (R$ 394 milhões), o Estudiantes de La Plata (R$ 349 milhões) e o Talleres (R$ 313 milhões). Entre os estrangeiros são Independiente Del Valle-EQU (R$ 210 milhões), Colo-Colo-CHI (R$ 191 milhões) e o Cerro Porteño (R$ 188 milhões).

Veja o ranking dos times mais valiosos da Libertadores 2025