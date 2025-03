Sorteio da Libertadores: Grupo da morte? Veja as chaves mais valiosas

A Libertadores 2025 já tem seus grupos definidos! O sorteio da fase de grupos, realizado nesta segunda-feira (17), colocou frente a frente algumas das equipes mais valiosas do continente. Mas, afinal, qual é o grupo mais forte e equilibrado da edição?



Para responder essa pergunta, comparamos o valor de mercado de cada equipe, segundo dados do Transfermarkt, e analisamos quais são os grupos mais valiosos da competição.

📊 Os grupos mais valiosos da Libertadores 2025

💰 Grupo G (R$ 1,76 bilhão)

🔹 Palmeiras – R$ 1.419,59 milhões

🔹 Cerro Porteño (PAR) – R$ 188,45 milhões

🔹 Sporting Cristal (PER) – R$ 92,58 milhões

🔹 Bolívar (BOL) – R$ 64,79 milhões

O Grupo G lidera o ranking dos mais valiosos graças ao Palmeiras, dono do elenco mais caro da competição. A equipe brasileira tem um elenco estimado em R$ 1,4 bilhão, mais do que todos os três adversários da chave somados.

💰 Grupo C (R$ 1,50 bilhão)

🔹 Flamengo – R$ 1.250,57 milhões

🔹 LDU Quito (EQU) – R$ 128,63 milhões

🔹 Central Córdoba (ARG) – R$ 85,61 milhões

🔹 Deportivo Táchira (VEN) – R$ 41,32 milhões

O Flamengo carrega o peso do segundo elenco mais valioso do torneio, deixando o Grupo C como um dos mais valiosos. Apesar disso, o clube carioca deve ter um caminho relativamente tranquilo contra adversários com valores bem abaixo.

💰 Grupo A (R$ 1,29 bilhão)

🔹 Botafogo – R$ 739,47 milhões

🔹 Estudiantes (ARG) – R$ 349,45 milhões

🔹 Universidad de Chile (CHI) – R$ 165,17 milhões

🔹 Carabobo (VEN) – R$ 44,91 milhões

Com Botafogo e Estudiantes, o Grupo A é um dos mais equilibrados em termos de valores. O time carioca tem o elenco mais valioso, mas o Estudiantes chega com força, enquanto Universidad de Chile e Carabobo correm por fora.

💰 Grupo F (R$ 1,44 bilhão)

🔹 Internacional – R$ 603,07 milhões

🔹 Bahia – R$ 562,74 milhões

🔹 Atlético Nacional (COL) – R$ 162,14 milhões

🔹 Nacional (URU) – R$ 114,56 milhões

Outro grupo que chama atenção é o Grupo F, com Internacional e Bahia entre os times mais valiosos da Libertadores. Atlético Nacional e Nacional também são equipes tradicionais e podem equilibrar a disputa.

🔥 Qual é o grupo da morte?

Se considerarmos equilíbrio e nível de competitividade, o Grupo A e o Grupo F parecem ser os mais disputados. Já o Grupo G e o Grupo C são os mais valiosos, mas muito por conta do peso de Palmeiras e Flamengo, respectivamente.

E para você, qual é o verdadeiro grupo da morte da Libertadores 2025?