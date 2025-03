Premiação da Libertadores 2025: Conmebol aumenta valor ao campeão

A Conmebol anunciou um aumento na premiação do campeão da Libertadores 2025. O time que erguer a taça neste ano receberá US$ 24 milhões (R$ 136,4 milhões), um acréscimo de US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) em relação ao que o Botafogo faturou em 2024.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Esta premiação se refere apenas à vitória na final, sem contar os valores acumulados ao longo da competição. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17) pelo presidente da entidade, Alejandro Domínguez, durante o sorteio da fase de grupos.

📊 Impacto financeiro para o campeão

A premiação da Conmebol é um dos principais atrativos para os clubes sul-americanos. Além dos US$ 24 milhões pelo título, o campeão ainda acumula valores de cada fase da competição, incluindo bônus por vitórias na fase de grupos.

continua após a publicidade

Na edição passada, a Libertadores pagou valores milionários ao longo do torneio, desde a fase preliminar até a grande final. Com o primeiro aumento confirmado para 2025, os clubes esperam um acréscimo também nas premiações de outras fases, mas isso ainda não foi oficializado pela entidade.

🏆 Libertadores: a competição mais lucrativa da América do Sul

A Libertadores tem se consolidado como uma das competições mais rentáveis do futebol mundial. O prêmio de 24 milhões de dólares ao campeão supera os valores pagos em muitas ligas nacionais de prestígio.

continua após a publicidade

Além disso, o torneio oferece aos clubes maior visibilidade internacional, oportunidades comerciais e a possibilidade de disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA, que terá uma premiação bilionária em 2025.

Com o anúncio da Conmebol, a Libertadores 2025 promete ser ainda mais disputada, com os clubes sul-americanos sonhando não apenas com a glória, mas também com os milhões de dólares que acompanham o troféu.