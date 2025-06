Fim da linha: veja quanto o Flamengo lucrou neste Mundial de Clubes

O Flamengo lutou, mas foi eliminado para o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Apesar da queda, a equipe carioca lucrou uma bolada com premiações conquistadas pelo desempenho.

Apenas pela participação no torneio, o Rubro-Negro embolsou de cara US$ 15,21 milhões (R$ 96 milhões), valor fixo concedido aos clubes da América do Sul. Além disso, a Fifa determinou outras bonificações a partir do desempenho de cada equipe.

Jorginho comemora gol do Flamengo contra o Chelsea (Foto: David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Na fase de grupos, a equipe de Filipe Luís teve um aproveitamento quase impecável. Com as vitórias sobre o Esperánce, da Turquia, e Chelsea, o clube faturou US$ 4 milhões (R$ 22,1 milhões). Na última rodada, o empate contra o LAFC rendeu mais US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) aos cofres do Flamengo.

A primeira posição no grupo C e, consequentemente, a classificação às oitavas de final gerou outros US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 41,2 milhões), valor concedido aos clubes que chegarem nessa etapa do torneio. Ao todo, o Flamengo lucrou US$ 27,71 milhões (R$ 154,1 milhões).

💰 Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi

: entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi América do Sul : US$ 15,21 mi

: US$ 15,21 mi Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 mi

: US$ 9,55 mi Oceania: US$ 3,58 mi

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 mi

: US$ 2 mi Empate na fase de grupos : US$ 1 mi

: US$ 1 mi Oitavas de final : US$ 7,5 mi

: US$ 7,5 mi Quartas de final : US$ 13,125 mi

: US$ 13,125 mi Semifinais : US$ 21 mi

: US$ 21 mi Vice-campeão : US$ 30 mi

: US$ 30 mi Campeão: US$ 40 mi

Flamengo peca em erros defensivos e perde para o Bayern

O Flamengo perdeu para o Bayern de Munique pelo placar de 4 a 2 após cometer alguns erros defensivos que levaram a baliza rubro-negra ser vazada muitas vezes. Aos 10 minutos, a equipe de Filipe Luís já havia levado dois gols.

O time carioca melhorou e se impôs no jogo após sair perdendo por 2 a 0. Gerson aproveitou cruzamento de Luiz Araújo e acertou um foguete para vencer Neuer e diminuir o placar. No entanto, perto do término do primeiro tempo, Goretzka ficou com a sobra de um cruzamento na entrada da área e chutou no contrapé de Rossi para fazer o terceiro.

Arrascaeta em ação no jogo do Flamengo contra o Bayern pelo Mundial de Clubes (Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Na segunda etapa, após cruzamento de Arrascaeta, a bola bateu na mão de Olise, e o pênalti foi marcado ao Rubro-Negro. Jorginho não se amedrontou diante Manuel Neuer e converteu a cobrança. Apesar de chegar perto de empatar, o Flamengo errou mais uma vez na área defensiva e Harry Kane decretou a vitória alemã.