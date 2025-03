Qual o time mais valioso da Sul-Americana? Brasil lidera ranking da copa

País com o maior número de representantes na Copa Sul-Americana, o Brasil também domina o ranking de clubes mais valiosos da competição sul-americana. Na edição 2025, são sete equipes representando o país e todas elas estão entre as dez com maior valor de mercado, sendo as seis primeiras em sequência. Dentro desse recorte, apenas a Argentina consegue aparecer como um país de destaque entre os times do Brasileirão.

O Lance! fez o levantamento de quais são os clubes que têm maior valor na Sul-Americana entre todos os 32 participantes da edição 2025. O poder financeiro do Brasil é consideravelmente maior que os outros países e pode ser retratado pela presença de Corinthians e Vitória no pot 4, que mesmo com uma desvantagem teórica estão à frente de quase todos os possíveis adversários ao longo do campeonato. No caso do alvinegro paulista, todos os outros rivais estão abaixo no ranking já que o time lidera a lista.

O Timão veio da Fase 3 preliminar da Libertadores. Se no cenário da outra competição a equipe seria a quinta mais valiosa, na Sul-Americana o time Memphis Depay, Yuri Alberto e companhia sobra avaliação financeira da copa continental. A diferença para o Cruzeiro, segundo colocado, é de R$ 100 milhões. Já a vantagem em relação ao San José, da Bolívia, é de R$ 668,5 milhões na avaliação. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

O Corinthians saiu da pré-Libertadores e disputará a Sul-Americana. (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Quais são os clubes mais valiosos da Copa Sul-Americana 2025

Além das duas primeiras posições, ocupadas por Corinthians e Cruzeiro (avaliado em R$ 591 mi), o Brasil tem mais quatro clubes representados em sequência. Grêmio (R$ 581 milhões), Atlético Mineiro (R$ 543 milhões), Vasco (R$ 526 milhões) e Fluminense (R$ 414 milhões) completam a lista dos brasileiros. Na sequência, o Independiente, da Argentina, aparece como "intruso" avaliado em R$ 212 milhões abre a contagem para os argentinos.

O último brasileiro presente no ranking é o Vitória, que é o 8º colocado geral e tem valor de mercado apontado em R$ 192 milhões. Por mais que o rubro-negro baiano esteja no pote 4 e tenha ainda baixa pontuação no ranking da Conmebol, é uma equipe com alta relevância quando se trata da avaliação financeira.

Vitória tem o oitavo elenco mais valioso da Copa Sul-Americana. (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Leão desbanca tradicionais rivais argentinos, a exemplo do Defensa y Justicia, 9º colocado com R$ 191 mi, e o Lanús, avaliado em R$ 171 milhões. A dupla argentina já conquistou a Copa Sul-Americana em edições anteriores.

Outros clubes tradicionais do futebol do continente aparecem atrás dos brasileiros, como América de Cali-COL (R$ 118 mi), Once Caldas-COL (R$ 66 mi) e Guaraní-PAR (R$ 65). A lista ainda conta com mais três times que saíram da pré-Libertadores junto com o Corinthians. Melgar-PER (R$ 61 mi), Deportivo Iquique-CHI (R$ 48 mi) e Boston River-URU (R$ 46 mi).

Veja o ranking dos times mais valiosos da Sul-Americana 2025