De onde vem o dinheiro do Palmeiras? Veja principais receitas

Palmeiras segue como um dos clubes mais sólidos financeiramente no futebol brasileiro. Em 2024, o Verdão bateu um recorde histórico de faturamento, arrecadando R$ 1,207 bilhão, muito acima da meta orçamentária inicial, que era de R$ 820 milhões.



O superávit contábil do clube foi de R$ 198,1 milhões, impulsionado por diferentes fontes de receita, incluindo venda de jogadores, direitos de TV, patrocínios, bilheteria e o acordo judicial com a WTorre, responsável pela administração do Allianz Parque.

Mas, afinal, de onde vem o dinheiro do Palmeiras?

📊 As principais receitas do Palmeiras em 2024

Confira quanto o clube arrecadou em cada área:

🔹 Negociação de atletas – R$ 440 milhões

🔹 Direitos de transmissão – R$ 170 milhões

🔹 Publicidade e patrocínio – R$ 142 milhões

🔹 Premiações – R$ 63 milhões

🔹 Sócio-torcedor Avanti – R$ 74 milhões

🔹 Arrecadação de jogos (bilheteria) – R$ 52 milhões

🔹 Arrecadação social – R$ 67 milhões

💵 Venda de jogadores impulsionou o caixa

A venda de atletas foi a maior fonte de receita do Palmeiras, rendendo R$ 440,3 milhões, quase o dobro do valor inicialmente previsto no orçamento (R$ 235 milhões). O principal negócio foi a venda de Endrick ao Real Madrid, além de outras transferências que ajudaram a reforçar os cofres do clube.

🏟️ Acordo com a WTorre gerou R$ 153 milhões

Outro fator que turbinou as finanças alviverdes foi o acordo judicial com a WTorre, que administra o Allianz Parque. Após quase 10 anos de disputas, as partes chegaram a um acerto, garantindo ao Verdão R$ 153 milhões entre repasses e compensações.

📺 Direitos de TV e patrocínios continuam fortes

Os direitos de transmissão renderam ao Palmeiras R$ 170 milhões, enquanto a arrecadação com publicidade e patrocínio bateu R$ 142 milhões, acima das previsões iniciais. O programa Avanti, de sócio-torcedor, também teve um bom desempenho, somando R$ 74 milhões no ano.