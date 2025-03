Quem paga mais? Veja a premiação dos Estaduais pelo Brasil

Neste fim de semana, diversos campeonatos estaduais chegam à sua fase decisiva, coroando os campeões de 2025. A premiação financeira destinada aos vencedores varia significativamente entre as competições, refletindo as particularidades econômicas e estruturais de cada região.



A seguir, o Lance! Biz apresenta um panorama das premiações dos principais estaduais do país.

🏟️ Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista, um dos mais tradicionais do país, oferece uma das maiores premiações. Em 2025, o campeão receberá cerca de R$ 5 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1,5 milhão. Esses valores são possíveis graças aos robustos contratos de televisão e patrocínios que a competição atrai.

💰 Campeonato Carioca

Diferentemente de outros estaduais, o Campeonato Carioca não oferece uma premiação específica ao campeão. Os clubes recebem cotas fixas pela participação. Os valores são estabelecidos antes do campeonato e não dependem do desempenho.

🏆 Campeonato Mineiro

O regulamento do Campeonato Mineiro não estabelece nenhuma premiação a ser paga pela Federação Mineira de Futebol ou pela emissora que detém os direitos de transmissão das partidas aos clubes, de acordo com a classificação final.

⚽ Campeonato Gaúcho

O Gauchão também trabalha no formato de cotas. Ou seja, antes de a competição se iniciar, um valor é destinado a cada um dos clubes participantes. As cifras não são divulgadas, mas a dupla Gre-Nal recebe mais que os rivais.

💰 Outros Estaduais

Valores destinados aos campeões

Campeonato Candango: R$ 1,2 milhão

Campeonato Goiano: R$ 400 mil

Campeonato Cearense: R$ 350 mil

Campeonato Baiano: R$ 315 mil

Campeonato Paraense: R$ 212 mil