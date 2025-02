Chegada de Neymar impulsiona em 400% valor de patrocínio no Santos

A recente apresentação de Neymar pelo Santos, realizada na última sexta-feira (31), já começa a trazer resultados expressivos ao clube. Mesmo com pouco tempo desde seu retorno, o camisa 10 tem demonstrado um impacto significativo em termos de valorização de patrocínios e engajamento comercial.

Segundo o Lance! apurou, o Santos recebeu propostas de mais de dez empresas interessadas em explorar as diversas propriedades da camisa alvinegra. Um exemplo claro dessa valorização é a entrada da fintech de seguros automotivos Loovi como nova patrocinadora. Antes da chegada de Neymar, o espaço ocupado pela empresa era comercializado por R$ 600 mil. Com a contratação do craque, o valor subiu para impressionantes R$ 3 milhões — um crescimento de 400%.

O Santos inicialmente planejava realizar uma grande festa no Pacaembu e na Vila Belmiro para apresentar Neymar oficialmente. Essa estratégia buscava multiplicar os ganhos com visibilidade para os parceiros comerciais. Uma das propostas envolvia até mesmo envelopar o helicóptero usado pelo jogador para sobrevoar o Pacaembu, simbolizando seu retorno ao clube.

Contudo, a negociação com o patrocinador pessoal de Neymar, o Mercado Livre, não evoluiu conforme esperado. Esse impasse abriu espaço para que a Netshoes assumisse o protagonismo, fechando um acordo com o Santos para o evento #NeyDay. Além disso, a empresa passou a operar a Santos Store, a loja virtual oficial do clube.

Camisa do Santos com o nome de Neymar.

Com a chegada de Neymar, o Santos pretende reunir seus patrocinadores para demonstrar o potencial de retorno gerado pela presença do craque e renegociar os valores de patrocínio. Cada caso será analisado individualmente, visando maximizar os ganhos financeiros.

Um exemplo adicional dessa movimentação é o da Dana Cosméticos. A empresa negociava com o Santos desde quarta-feira da semana passada. Com o retorno de Neymar confirmado, as tratativas foram aceleradas, culminando na presença da marca de desodorantes Herbíssimo durante a festa de apresentação na Vila Belmiro.

O jogo contra o Botafogo-SP, marcado para 5 de fevereiro, teve seu horário alterado para atender à grande demanda de público. Além disso, todos os detentores de direitos de transmissão garantiram a exibição da partida, refletindo o imenso interesse gerado pelo retorno de Neymar ao futebol brasileiro.